تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إنفيديا تدمج الأمن مباشرة في الأجهزة لضمان استمرارية العمليات الصناعية

Lebanon 24
25-02-2026 | 23:00
A-
A+
إنفيديا تدمج الأمن مباشرة في الأجهزة لضمان استمرارية العمليات الصناعية
إنفيديا تدمج الأمن مباشرة في الأجهزة لضمان استمرارية العمليات الصناعية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة "إنفيديا" عن عقد شراكات استراتيجية مع شركات أمنية رائدة مثل "بالو ألتو نيتووركس" و"أكاماي" و"سيمنز" لتقديم حلول أمنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة الرقابة الصناعية التي تدير البنى التحتية الحيوية كشبكات الكهرباء والمصانع ومحطات المياه من الهجمات الإلكترونية المتزايدة.

وفقًا لمدونة "إنفيديا" الرسمية، يمثل هذا التعاون تحولًا هيكليًا في كيفية تأمين القطاع الصناعي، حيث سيتم دمج الحماية مباشرة في الأجهزة باستخدام معالجات البيانات "بلو فيلد" الخاصة بالشركة، وتسمح هذه المعالجات بفرض السياسات الأمنية عند الحافة الشبكية ومراقبة البيانات بشكل فوري دون التأثير على أداء الأنظمة الحساسة.
 

تُعد حماية الأنظمة الصناعية تحديًا كبيرًا نظرًا لقدم العديد منها وتصميمها الذي لم يضع في الحسبان التهديدات السيبرانية الحديث، ومن خلال نقل عمليات الفحص الأمنيّ إلى مكونات صلبة منفصلة تعتمد على الذكاء الاصطناعيّ، تسعى "إنفيديا" لتوفير جدار حماية ذكيّ وقويّ يمنع انتشار الهجمات داخل المنشآت الحيوية، وتركز المبادرة على تأمين القطاعات الحساسة التي تؤثر مباشرة على حياة الناس والاقتصاد، وتستخدم التقنية عتادًا مخصصًا لفصل المهام الأمنية عن العمليات التشغيلية لضمان استمرارية العمل.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جابر: استكمال التحديث التقني للمالية خطوة أساسية لضمان استمرارية العمل
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز الأمن الأوكراني: إحباط مخطط روسي لتنفيذ عمليات اغتيال داخل أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: الشكر لقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة في حفظ الأمن ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 09:35:59 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

أكاماي

سيمنز

براني

تيجي

الصن

زايد

بادر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
00:08 | 2026-02-26
Lebanon24
15:19 | 2026-02-25
Lebanon24
12:15 | 2026-02-25
Lebanon24
09:15 | 2026-02-25
Lebanon24
07:25 | 2026-02-25
Lebanon24
05:55 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24