إنفيديا تدمج الأمن مباشرة في الأجهزة لضمان استمرارية العمليات الصناعية

أعلنت شركة "إنفيديا" عن عقد شراكات استراتيجية مع شركات أمنية رائدة مثل "بالو ألتو نيتووركس" و" " و" " لتقديم حلول أمنية تعتمد على ، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية التكنولوجيا التشغيلية وأنظمة الرقابة الصناعية التي تدير البنى التحتية الحيوية كشبكات الكهرباء والمصانع ومحطات المياه من الهجمات الإلكترونية المتزايدة.وفقًا لمدونة "إنفيديا" الرسمية، يمثل هذا التعاون تحولًا هيكليًا في كيفية تأمين القطاع الصناعي، حيث سيتم دمج الحماية مباشرة في الأجهزة باستخدام معالجات البيانات "بلو فيلد" الخاصة بالشركة، وتسمح هذه المعالجات بفرض السياسات الأمنية عند الحافة الشبكية ومراقبة البيانات بشكل فوري دون التأثير على أداء الأنظمة الحساسة.تُعد حماية الأنظمة الصناعية تحديًا كبيرًا نظرًا لقدم العديد منها وتصميمها الذي لم يضع في الحسبان التهديدات السيبرانية الحديث، ومن خلال نقل عمليات الفحص الأمنيّ إلى مكونات صلبة منفصلة تعتمد على الذكاء الاصطناعيّ، تسعى "إنفيديا" لتوفير جدار حماية ذكيّ وقويّ يمنع انتشار الهجمات داخل المنشآت الحيوية، وتركز المبادرة على تأمين القطاعات الحساسة التي تؤثر مباشرة على حياة الناس والاقتصاد، وتستخدم التقنية عتادًا مخصصًا لفصل المهام الأمنية عن العمليات التشغيلية لضمان استمرارية العمل.