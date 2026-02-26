تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته

Lebanon 24
26-02-2026 | 00:08
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
روجت Oppo لهاتفها الجديد الذي جهزته بأفضل الكاميرات والمواصفات لينافس أحدث هواتف سامسونغ القابلة للطي.

وحصل هاتف Oppo Find N6 على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8/IPX9، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM  للاتصال بالشبكات الخلوية.

وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، دعمت بتقنية Dolby Vision ، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.

كما أتت شاشته الأساسية المرنة Foldable LTPO OLED بمقاس 8.12 بوصة، دقة عرضها (2248/2480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 412 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما يمكن التحكم بها والكتابة عليها بالقلم الذكي.

وجاءت شاشته الخارجية من نوع LTPO OLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (1140/2616) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ودعمت بنفس تقنيات الشاشة الأساسية لعرض الصور الفيديوهات بدقة مميزة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.(روسيا اليوم)
