تكنولوجيا وعلوم

شركة Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية

Lebanon 24
26-02-2026 | 02:59
شركة Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
شركة Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية photos 0
أعلنت Honor عن حاسبها الجديد الذي ستطلقه في الأسواق العالمية قريبا، لتنافس به أفضل الحواسب اللوحية الموجودة حاليا.
 
وحصل Honor MagicPad4 على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (273.4/178.8/4.8) ملم، وزنه 450 غ، وزوّد بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح خارجية.

وأتت شاشته من نوع OLED بمقاس 12.3 بوصة، دقة عرضها (1920/3000) بيكسل، ترددها يصل إلى 165 هيرتز، كثافتها 299 بيكسل/الإنش تقريبا، معدل سطوعها يصل إلى 2400 nits.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 9 ميغابيكسل، وحصلت على عدسة بفتحة f/2.2.

دعمته Honor أيضا بـ 8 مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنية bluetooth 6.0، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 10100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، تؤمن الشحن العكسي للأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 5 واط. (روسيا اليوم) 
 
 
