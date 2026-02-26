بـشاشة الخصوصية.. سامسونغ تطلق هاتف S26

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بـ"شاشة الخصوصية".. سامسونغ تطلق هاتف S26
Lebanon 24
26-02-2026
|
03:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
سامسونغ
إطلاق هاتفها الجديد S26، مزوّدا بميزات تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
، أبرزها تقنية جديدة لحماية خصوصية الشاشة ومنع الآخرين من رؤية محتواها.
ويقدم الهاتف ميزة تعرف باسم "شاشة الخصوصية"، تعتمد على توجيه وحدات البكسل نحو زاوية مشاهدة محددة، بحيث لا يستطيع رؤية الشاشة بوضوح سوى المستخدم الذي ينظر إليها مباشرة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن العامة والمزدحمة.
كيف تعمل ميزة شاشة الخصوصية؟
- تمنع الآخرين من قراءة محتوى الشاشة عند النظر إليها من الجوانب.
- يمكن تشغيلها يدويا في الأماكن المزدحمة مثل المقاهي ووسائل النقل.
- يمكن تخصيصها لتعمل تلقائيا في حالات محددة، مثل:
إخفاء الإشعارات فقط.
تفعيلها عند فتح التطبيقات المصرفية.
تعمل الشاشة بشكل طبيعي تماما عند إيقاف الميزة.
الهاتف متاح حاليا للطلب المسبق، على أن يبدأ طرحه في الأسواق اعتبارا من 11 آذار، وجاءت الأسعار التقريبية على النحو التالي:
S26: يبدأ من نحو 1195 دولارا.
S26 Plus: يبدأ من نحو 1495 دولارا.
S26 Ultra: يبدأ من نحو 1740 دولارا. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تطلق "تقييد الموقع الدقيق" لتعزيز خصوصية مستخدمي iOS 26.3
Lebanon 24
أبل تطلق "تقييد الموقع الدقيق" لتعزيز خصوصية مستخدمي iOS 26.3
26/02/2026 11:57:44
26/02/2026 11:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات "سامسونغ ديسبلاي" إلى آيفون؟
Lebanon 24
شاشات "سامسونغ ديسبلاي" إلى آيفون؟
26/02/2026 11:57:44
26/02/2026 11:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تُطلق هاتفها القابل للطي "iPhone Fold" هذا العام
Lebanon 24
آبل تُطلق هاتفها القابل للطي "iPhone Fold" هذا العام
26/02/2026 11:57:44
26/02/2026 11:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة
Lebanon 24
"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة
26/02/2026 11:57:44
26/02/2026 11:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
روسيا اليوم
سامسون
روسيا
سامسو
سونغ
قد يعجبك أيضاً
شركة Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
Lebanon 24
شركة Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
02:59 | 2026-02-26
26/02/2026 02:59:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
00:08 | 2026-02-26
26/02/2026 12:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفيديا تدمج الأمن مباشرة في الأجهزة لضمان استمرارية العمليات الصناعية
Lebanon 24
إنفيديا تدمج الأمن مباشرة في الأجهزة لضمان استمرارية العمليات الصناعية
23:00 | 2026-02-25
25/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا
Lebanon 24
يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا
15:19 | 2026-02-25
25/02/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ توسع سلسلة هواتفها القابلة للطي مع طراز جديد
Lebanon 24
سامسونغ توسع سلسلة هواتفها القابلة للطي مع طراز جديد
12:15 | 2026-02-25
25/02/2026 12:15:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. معلومة جديدة
06:33 | 2026-02-25
25/02/2026 06:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
Lebanon 24
إشكال كبير وتضارب... ووصول الجيش وفرق الإسعاف
08:49 | 2026-02-25
25/02/2026 08:49:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم مذيعة وممثلة لبنانيّة: أرقد بسلام يا حبيبي ميشال
05:42 | 2026-02-25
25/02/2026 05:42:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
Lebanon 24
"إشكال"... مذيعة الـ"أم تي في" تكشف ما حصل مع شقيقتها وزميلتها في القناة (فيديو)
06:52 | 2026-02-25
25/02/2026 06:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
بشأن رواتب القطاع العام والعسكريين.. بيانٌ من وزارة الماليّة
07:08 | 2026-02-25
25/02/2026 07:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:59 | 2026-02-26
شركة Honor تعلن عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية
00:08 | 2026-02-26
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
23:00 | 2026-02-25
إنفيديا تدمج الأمن مباشرة في الأجهزة لضمان استمرارية العمليات الصناعية
15:19 | 2026-02-25
يوتيوب توسع ميزات بريميوم لايت بسعر 7.99 دولار شهريًا
12:15 | 2026-02-25
سامسونغ توسع سلسلة هواتفها القابلة للطي مع طراز جديد
09:15 | 2026-02-25
كيف تجعل اتصال البلوتوث على هاتفك أندرويد أكثر استقرارًا؟
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
26/02/2026 11:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
26/02/2026 11:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
26/02/2026 11:57:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24