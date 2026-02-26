تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بـ"شاشة الخصوصية".. سامسونغ تطلق هاتف S26

Lebanon 24
26-02-2026 | 03:53
A-
A+
بـشاشة الخصوصية.. سامسونغ تطلق هاتف S26
بـشاشة الخصوصية.. سامسونغ تطلق هاتف S26 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت سامسونغ إطلاق هاتفها الجديد S26، مزوّدا بميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أبرزها تقنية جديدة لحماية خصوصية الشاشة ومنع الآخرين من رؤية محتواها.
 
ويقدم الهاتف ميزة تعرف باسم "شاشة الخصوصية"، تعتمد على توجيه وحدات البكسل نحو زاوية مشاهدة محددة، بحيث لا يستطيع رؤية الشاشة بوضوح سوى المستخدم الذي ينظر إليها مباشرة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن العامة والمزدحمة.
 
كيف تعمل ميزة شاشة الخصوصية؟

- تمنع الآخرين من قراءة محتوى الشاشة عند النظر إليها من الجوانب.

- يمكن تشغيلها يدويا في الأماكن المزدحمة مثل المقاهي ووسائل النقل.

- يمكن تخصيصها لتعمل تلقائيا في حالات محددة، مثل:

إخفاء الإشعارات فقط.

تفعيلها عند فتح التطبيقات المصرفية.

تعمل الشاشة بشكل طبيعي تماما عند إيقاف الميزة.
 
الهاتف متاح حاليا للطلب المسبق، على أن يبدأ طرحه في الأسواق اعتبارا من 11 آذار، وجاءت الأسعار التقريبية على النحو التالي:

S26: يبدأ من نحو 1195 دولارا.

S26 Plus: يبدأ من نحو 1495 دولارا.

S26 Ultra: يبدأ من نحو 1740 دولارا. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تطلق "تقييد الموقع الدقيق" لتعزيز خصوصية مستخدمي iOS 26.3
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شاشات "سامسونغ ديسبلاي" إلى آيفون؟
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تُطلق هاتفها القابل للطي "iPhone Fold" هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"Clicks" تطلق هاتفًا ولوحة مفاتيح محمولة لإحياء تجربة بلاك بيري على الأجهزة الحديثة
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 11:57:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

روسيا اليوم

سامسون

روسيا

سامسو

سونغ

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-02-26
Lebanon24
00:08 | 2026-02-26
Lebanon24
23:00 | 2026-02-25
Lebanon24
15:19 | 2026-02-25
Lebanon24
12:15 | 2026-02-25
Lebanon24
09:15 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24