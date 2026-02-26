بـشاشة الخصوصية.. سامسونغ تطلق هاتف S26

أعلنت إطلاق هاتفها الجديد S26، مزوّدا بميزات تعتمد على ، أبرزها تقنية جديدة لحماية خصوصية الشاشة ومنع الآخرين من رؤية محتواها.

ويقدم الهاتف ميزة تعرف باسم "شاشة الخصوصية"، تعتمد على توجيه وحدات البكسل نحو زاوية مشاهدة محددة، بحيث لا يستطيع رؤية الشاشة بوضوح سوى المستخدم الذي ينظر إليها مباشرة، ما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن العامة والمزدحمة.

كيف تعمل ميزة شاشة الخصوصية؟



- تمنع الآخرين من قراءة محتوى الشاشة عند النظر إليها من الجوانب.



- يمكن تشغيلها يدويا في الأماكن المزدحمة مثل المقاهي ووسائل النقل.



- يمكن تخصيصها لتعمل تلقائيا في حالات محددة، مثل:



إخفاء الإشعارات فقط.



تفعيلها عند فتح التطبيقات المصرفية.



تعمل الشاشة بشكل طبيعي تماما عند إيقاف الميزة.

الهاتف متاح حاليا للطلب المسبق، على أن يبدأ طرحه في الأسواق اعتبارا من 11 آذار، وجاءت الأسعار التقريبية على النحو التالي:



S26: يبدأ من نحو 1195 دولارا.



S26 Plus: يبدأ من نحو 1495 دولارا.



S26 Ultra: يبدأ من نحو 1740 دولارا. (روسيا اليوم)