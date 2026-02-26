تحذيرات من خطط "سبيس إكس" الفضائية

حذّرت تقارير إعلامية من خطط شركة " " الأميركية التي تهدف إلى نشر مليون قمر صناعي في المدار.

وقالت مجلة New Scientist في تقرير لها حول الموضوع:"خطط سبيس إكس لإطلاق مليون قمر صناعي إلى مدار الأرض قد تشكل تهديدا على طبقة الأوزون".



ونقلت المجلة عن البروفيسورة سامانثا لولر من الكندية قولها:"قد يؤدي ذلك إلى استنزاف واسع النطاق لطبقة الأوزون، وربما يُغيّر درجة حرارة الستراتوسفير".



كما نوهت البروفيسورة على أنه وفي حال تطبيق هذه الخطة، فإن عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية قد تكون مرئية بالعين المجردة في السماء طوال الليل. (روسيا اليوم)