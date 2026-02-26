تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحذيرات من خطط "سبيس إكس" الفضائية

Lebanon 24
26-02-2026 | 06:24
A-
A+
تحذيرات من خطط سبيس إكس الفضائية
تحذيرات من خطط سبيس إكس الفضائية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّرت تقارير إعلامية من خطط شركة "سبيس إكس" الأميركية التي تهدف إلى نشر مليون قمر صناعي في المدار.
 
وقالت مجلة New Scientist في تقرير لها حول الموضوع:"خطط سبيس إكس لإطلاق مليون قمر صناعي إلى مدار الأرض قد تشكل تهديدا على طبقة الأوزون".

ونقلت المجلة عن البروفيسورة سامانثا لولر من جامعة ريجينا الكندية قولها:"قد يؤدي ذلك إلى استنزاف واسع النطاق لطبقة الأوزون، وربما يُغيّر درجة حرارة الستراتوسفير".

كما نوهت البروفيسورة على أنه وفي حال تطبيق هذه الخطة، فإن عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية قد تكون مرئية بالعين المجردة في السماء طوال الليل. (روسيا اليوم)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سبيس إكس" تُجري محادثات اندماج مع "إكس إيه آي"
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"سبيس إكس" تقطع شريان ستارلينك عن المسيرات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أسبوع من دمجها مع "سبيس إكس".. ماسك يهيّئ "XAI" لأكبر اكتتاب في التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضوء أخضر أميركي… "سبيس إكس" تقترب من السيطرة على إنترنت العالم
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ريجينا

روسيا اليوم

البروفيسور

سبيس إكس

ريجينا

روسيا

المجر

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-02-26
Lebanon24
07:39 | 2026-02-26
Lebanon24
03:53 | 2026-02-26
Lebanon24
02:59 | 2026-02-26
Lebanon24
00:08 | 2026-02-26
Lebanon24
23:00 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24