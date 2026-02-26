تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

عبر الشاشات الرقمية.. اختراع غريب للتحكم بالعقل يثير الجدل

Lebanon 24
26-02-2026 | 07:39
A-
A+
عبر الشاشات الرقمية.. اختراع غريب للتحكم بالعقل يثير الجدل
عبر الشاشات الرقمية.. اختراع غريب للتحكم بالعقل يثير الجدل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف خبراء عن مخططات اختراع غريب يُزعم أنه يمكن أن يؤثر على العقل البشري عبر شاشات التلفاز وأجهزة الكمبيوتر.
 
ويعتمد الاختراع، الذي صُممت براءته الأميركية تحت عنوان "التلاعب بالجهاز العصبي بواسطة المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الشاشات"، على استخدام مجالات كهرومغناطيسية ضعيفة تنبعث من شاشات الحاسوب أو التلفاز القديمة (CRT) للتأثير على الجسم والعقل البشري.

وتوضح براءة الاختراع كيف يمكن لهذه المجالات، عند نبضها بترددات بطيئة معينة، أن تثير استجابات فسيولوجية في البشر. وعلى سبيل المثال، يمكن للنبضات الخفية جدا أن تحفز الجلد بطريقة تتفاعل مع أجهزة الجسم الحسية، وحتى تعديل إشارات الجهاز العصبي.
 
ويذكر الاختراع أنه من الممكن إدراج هذه النبضات مباشرة في محتوى الفيديو أو بثها عبر البرامج الحاسوبية، بحيث تبقى غير مرئية للعين البشرية، لكنها قد تُحدث تأثيرات فسيولوجية ملموسة.
 
وأكد الفيزيائي هندريكوس جي. لوس، الذي عمل في وكالة ناسا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أن هذه الإشارات يمكن أن تؤثر على وظائف الجهاز العصبي اللاإرادي مثل معدل ضربات القلب والهضم. وأوضح أن النبضات يمكن إنتاجها بواسطة برامج بسيطة على الكمبيوتر أو تضمينها في إشارات التلفاز مباشرة. (روسيا اليوم) 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"شريط لاصق" على هاتف نتنياهو يثير جدلاً واسعاً حول الأمن الرقمي (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
غياب رسمي يثير الجدل: وزارة الثقافة خارج الاحتفالات
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح سفير أميركيّ يُثير الجدل: إسرائيل ستُسيطر على "قطعة كبيرة" من الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد السقا يثير الجدل: هذا الفنان لن يحاسب وسيدخل الجنة (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 17:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

وكالة ناسا

غير مرئية

البشري

روسيا

بيوتر

ناسا

دريك

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:02 | 2026-02-26
Lebanon24
06:24 | 2026-02-26
Lebanon24
03:53 | 2026-02-26
Lebanon24
02:59 | 2026-02-26
Lebanon24
00:08 | 2026-02-26
Lebanon24
23:00 | 2026-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24