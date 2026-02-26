عبر الشاشات الرقمية.. اختراع غريب للتحكم بالعقل يثير الجدل

كشف خبراء عن مخططات اختراع غريب يُزعم أنه يمكن أن يؤثر على العقل عبر شاشات التلفاز وأجهزة الكمبيوتر.

ويعتمد الاختراع، الذي صُممت براءته الأميركية تحت عنوان "التلاعب بالجهاز العصبي بواسطة المجالات الكهرومغناطيسية المنبعثة من الشاشات"، على استخدام مجالات كهرومغناطيسية ضعيفة تنبعث من شاشات الحاسوب أو التلفاز القديمة (CRT) للتأثير على الجسم والعقل البشري.



وتوضح براءة الاختراع كيف يمكن لهذه المجالات، عند نبضها بترددات بطيئة معينة، أن تثير استجابات فسيولوجية في البشر. وعلى سبيل المثال، يمكن للنبضات الخفية جدا أن تحفز الجلد بطريقة تتفاعل مع أجهزة الجسم الحسية، وحتى تعديل إشارات الجهاز العصبي.

ويذكر الاختراع أنه من الممكن إدراج هذه النبضات مباشرة في محتوى الفيديو أو بثها عبر البرامج الحاسوبية، بحيث تبقى للعين البشرية، لكنها قد تُحدث تأثيرات فسيولوجية ملموسة.

وأكد الفيزيائي هندريكوس جي. لوس، الذي عمل في خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أن هذه الإشارات يمكن أن تؤثر على وظائف الجهاز العصبي اللاإرادي مثل معدل ضربات القلب والهضم. وأوضح أن النبضات يمكن إنتاجها بواسطة برامج بسيطة على الكمبيوتر أو تضمينها في إشارات التلفاز مباشرة. (روسيا اليوم)