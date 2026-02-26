تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين

Lebanon 24
26-02-2026 | 10:02
A-
A+

تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين
تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تحقيق أمني جديد أن عددًا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة على متجر غوغل بلاي قامت بتسريب كميات هائلة من الصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين؛ بسبب عدم أمانها، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن خصوصية البيانات على الهواتف الذكية التي تعمل بنطام أندرويد.
وواحدة من أشهر هذه التطبيقات هي Video AI Art Generator & Maker، وهي أداة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور والفيديوهات، والتي تم تنزيلها أكثر من 500 ألف مرة قبل اكتشاف الخلل.

وبحسب التحليلات الأمنية، فإن الكمية الإجمالية للبيانات المكشوفة عبر هذا التطبيق تجاوزت 12 تيرابايت، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون صورة شخصية تم تحميلها من المستخدمين وأكثر من 385 ألف فيديو أصلي وملايين الملفات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وملايين من الصور ومقاطع الفيديو الصوتية الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.


ولا بد من الإشارة إلى أن الخلل لم يقتصر على هذا التطبيق فقط، فقد أظهرت التقارير أيضًا أن تطبيقًا آخر من نفس المطور المعروف باسم IDMerit سرّب بيانات حساسة مرتبطة بالتحقق من الهوية، تشمل أسماء المستخدمين، العناوين، تواريخ الميلاد، وحتى ملفات هوية شخصية في أكثر من 25 دولة.

وهذا النوع من البيانات يعد رصيدًا ثمينًا يمكن استخدامه في الاحتيال وسرقة الهوية.

وأوضح الباحثون أن الأسباب الرئيسية وراء هذه التسريبات تتعلق بغياب المراقبة القوية من قبل بعض المطورين على كيفية إدارة الوصول للبيانات.

وهذه الأخطاء الأمنية لا تعكس فقط ضعف التطبيق، بل تبرز ثغرات جدية في كيفية تعامل مطوري التطبيقات مع البيانات الحساسة خصوصًا عندما تُمنح هذه التطبيقات صلاحيات وصول واسعة دون التدقيق الكافي.

بعد الكشف عن التسريبات، قامت غوغل بالتعاون مع المطورين المعنيين بتأمين قواعد البيانات المتأثرة وإغلاق الوصول العام للملفات المتسربة، كما تمت إزالة بعض التطبيقات من نتائج البحث داخل متجر غوغل.

مع ذلك، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من غوغل يوضح الخطوات التي اتخذتها لضمان عدم تكرار الحوادث أو ضمان حماية المستخدمين ضد مخاطر مماثلة في المستقبل.

في المقابل، يشدد خبراء الأمن السيبراني على ضرورة أن يكون المستخدمون حذرين للغاية عند منح صلاحيات الوصول إلى الصور أو الملفات أو البيانات الحساسة للتطبيقات، خاصة تلك التي لا تحمل تقييمات موثوقة أو مراجعات تقنية قوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حديث سياسة الخصوصية.. بيانات مستخدمي ستارلينك تدخل عالم الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تدخل عالم الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات مع Xcode الجديد
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق مواعدة جديد يستخدم الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا توقع اتفاقية مع إنفيديا لتزويد مراكز بياناتها برقائق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
26/02/2026 19:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

المستقبل

الكشف عن

الرئيسي

جمالي

المعن

براني

بلاي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-02-26
Lebanon24
07:39 | 2026-02-26
Lebanon24
06:24 | 2026-02-26
Lebanon24
03:53 | 2026-02-26
Lebanon24
02:59 | 2026-02-26
Lebanon24
00:08 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24