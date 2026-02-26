تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

تفادي "فخاخ" التكنولوجيا.. أخطاء شائعة قد تحول منزلك الذكي إلى عبء

Lebanon 24
26-02-2026 | 12:16
تفادي فخاخ التكنولوجيا.. أخطاء شائعة قد تحول منزلك الذكي إلى عبء
تفادي فخاخ التكنولوجيا.. أخطاء شائعة قد تحول منزلك الذكي إلى عبء photos 0
يعد التحول نحو "المنزل الذكي" حلمًا للكثيرين الساعين للراحة والرفاهية، إلا أن الاندفاع غير المدروس قد يحول هذه التجربة إلى سلسلة من الأعطال التقنية والإحباطات. وقد حدد خبراء التقنية مجموعة من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها لضمان تجربة مستخدم سلسة وآمنة.

1. غياب "البروتوكول" الموحد

يعد شراء أجهزة من شركات مختلفة لا تدعم نظاماً واحداً (مثل Apple HomeKit، Google Home، أو Amazon Alexa) من أكبر الأخطاء؛ إذ يؤدي ذلك إلى تشتت التحكم بين عشرات التطبيقات، مما يفقد المنزل الذكي جوهر فكرته القائم على المركزية والتناغم.

2. إهمال قوة "الواي فاي"

يعتمد المنزل الذكي كلياً على الاتصال بالإنترنت. ويخطئ الكثيرون بتكديس الأجهزة الذكية دون تحديث "الراوتر" أو تقوية الشبكة، مما يؤدي إلى بطء الاستجابة أو انقطاع الاتصال المتكرر بالأجهزة البعيدة عن مصدر الإشارة.

3. تجاهل الثغرات الأمنية

الأجهزة الذكية هي "أبواب رقمية" لمنزلك. فعدم تغيير كلمات المرور الافتراضية، أو إهمال تحديث "البرمجيات" (Firmware) بشكل دوري، يجعل شبكتك المنزلية عرضة للاختراق والتجسس.

4. المبالغة في "الأتمتة"

يقع البعض في فخ تحويل كل شيء في المنزل إلى "ذكي" حتى في الأشياء التي لا تحتاج لذلك؛ مما يعقد المهام البسيطة. التوازن بين التقنية والعملية هو المفتاح لتجنب الأعطال المفاجئة التي قد تعطل سير الحياة اليومية.

5. إهمال "الخصوصية" ومشاركة البيانات

تقوم العديد من الأجهزة بجمع بيانات حول عاداتك اليومية. من الضروري قراءة سياسات الخصوصية بدقة وتعطيل الميزات التي تسمح بمشاركة البيانات الحساسة مع أطراف ثالثة دون ضرورة تقنية.

كيف تتجنب هذه الأخطاء؟

-التخطيط المسبق: حدد "المنصة الأم" التي ستدير منزلك قبل شراء أي جهاز.
-الاستثمار في البنية التحتية:** تأكد من وجود شبكة إنترنت قوية تغطي كافة زوايا المنزل.
-الأمان أولاً: استخدم نظام "المصادقة الثنائية" وكلمات مرور معقدة لكل جهاز.

يبقى المنزل الذكي أداة لخدمة الإنسان، شريطة أن يتم بناؤه على أسس تقنية متينة ومدروسة.

