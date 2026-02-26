تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
ذكاء اصطناعي وأمان مُطلق.. إليكم أبرز ما أعلنته "سامسونغ" في حدث 2026
Lebanon 24
26-02-2026
|
23:00
كشفت شركة
سامسونغ
العالمية خلال حدث "Unpacked 2026" عن سلسلة ابتكارات تقنية جديدة ركزت بشكل أساسي على دمج
الذكاء الاصطناعي
في صلب الأداء اليومي وتعزيز معايير الأمان الرقمي.
وتصدرت الإعلانات سلسلة هواتف "
galaxy
S26" التي جاءت بمعالجات فائقة السرعة تتيح معالجة البيانات المعقدة محلياً دون الحاجة للسحابة، مما يرفع من وتيرة الخصوصية ويقلل من استهلاك الطاقة.
وفي جانب الأمان، قدمت سامسونغ نظام "Knox Matrix" المحدث، الذي يوفر حماية مشفرة شاملة عبر جميع أجهزة الشركة المتصلة، مع ميزات جديدة للكشف التلقائي عن التهديدات السيبرانية وتزييف الهوية.
كما شمل الحدث الإعلان عن الجيل الجديد من الساعات الذكية وسماعات الأذن التي تدعم الترجمة الفورية والتحليل الصحي المتقدم بدقة غير مسبوقة، مؤكدة سعيها لريادة سوق "التقنيات الذكية القائمة على الإنسان".
