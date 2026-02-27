تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد من موتورولا.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
27-02-2026
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت
موتورولا
هاتف Signature الجديد الذي جهّزته بمواصفات وكاميرات ممتازة ليكون من بين أفضل الهواتف لهذا العام.
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وأتى بأبعاد (162.1/76.4/7) ملم، بوزن 186غ.
وأتت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1264/2780) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها يصل على 6200 nits، وجهّزت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 الشديد المتانة.
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المتطور، ومعالج Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، كاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
27/02/2026 11:05:59
27/02/2026 11:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
Lebanon 24
تسريب كامل لمواصفات هاتف "موتورولا" الجديد
27/02/2026 11:05:59
27/02/2026 11:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
27/02/2026 11:05:59
27/02/2026 11:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة
Lebanon 24
موتورولا تطلق هاتفا متينا بمواصفات مميزة
27/02/2026 11:05:59
27/02/2026 11:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
موتورولا
ابيكس
درويد
تيرا
ساسي
snap
حمية
موتو
قد يعجبك أيضاً
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
Lebanon 24
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
23:36 | 2026-02-26
26/02/2026 11:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي وأمان مُطلق.. إليكم أبرز ما أعلنته "سامسونغ" في حدث 2026
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي وأمان مُطلق.. إليكم أبرز ما أعلنته "سامسونغ" في حدث 2026
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفادي "فخاخ" التكنولوجيا.. أخطاء شائعة قد تحول منزلك الذكي إلى عبء
Lebanon 24
تفادي "فخاخ" التكنولوجيا.. أخطاء شائعة قد تحول منزلك الذكي إلى عبء
12:16 | 2026-02-26
26/02/2026 12:16:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين
Lebanon 24
تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين
10:02 | 2026-02-26
26/02/2026 10:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر الشاشات الرقمية.. اختراع غريب للتحكم بالعقل يثير الجدل
Lebanon 24
عبر الشاشات الرقمية.. اختراع غريب للتحكم بالعقل يثير الجدل
07:39 | 2026-02-26
26/02/2026 07:39:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:36 | 2026-02-26
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
23:00 | 2026-02-26
ذكاء اصطناعي وأمان مُطلق.. إليكم أبرز ما أعلنته "سامسونغ" في حدث 2026
12:16 | 2026-02-26
تفادي "فخاخ" التكنولوجيا.. أخطاء شائعة قد تحول منزلك الذكي إلى عبء
10:02 | 2026-02-26
تحقيق أمني: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكشف بيانات المستخدمين
07:39 | 2026-02-26
عبر الشاشات الرقمية.. اختراع غريب للتحكم بالعقل يثير الجدل
06:24 | 2026-02-26
تحذيرات من خطط "سبيس إكس" الفضائية
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 11:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 11:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 11:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24