هاتف جديد من موتورولا.. هذه مواصفاته

أطلقت هاتف Signature الجديد الذي جهّزته بمواصفات وكاميرات ممتازة ليكون من بين أفضل الهواتف لهذا العام.وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ومضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وأتى بأبعاد (162.1/76.4/7) ملم، بوزن 186غ.وأتت شاشته LTPO AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1264/2780) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها يصل على 6200 nits، وجهّزت بتقنيات HDR10 وDolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 الشديد المتانة.ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 المتطور، ومعالج Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، كاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل.