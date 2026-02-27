تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

50 عاماً من الابتكار.. مفاجأة "أبل" الكبرى في طريقها إليكم

Lebanon 24
27-02-2026 | 05:41
50 عاماً من الابتكار.. مفاجأة أبل الكبرى في طريقها إليكم
50 عاماً من الابتكار.. مفاجأة أبل الكبرى في طريقها إليكم photos 0
تستعد شركة "أبل" العالمية للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها عبر الكشف عن حزمة من المنتجات الابتكارية التي توصف بـ"الثورية"، لتمثل محطة فارقة في تاريخ الشركة التقني.
 
وتشير التقارير إلى أن "أبل" تخطط لإطلاق نسخ خاصة ومحدودة من أجهزتها الأكثر شهرة، وفي مقدمتها جهاز "آيفون" و"ساعة أبل"، بتصاميم مستوحاة من عهد التأسيس لكنها مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجات الجيل القادم.

ولا تقتصر المفاجآت على الأجهزة فحسب، بل تمتد لتشمل تحديثات جذرية في أنظمة التشغيل، وإطلاق وثائقيات حصرية تستعرض مسيرة الشركة منذ انطلاقها من مرآب السيارات وحتى تربعها على عرش القيمة السوقية عالمياً.
 
ويرى المحللون أن هذا الاحتفال يهدف إلى تعزيز الولاء لعلامتها التجارية في ظل المنافسة الشرسة، والتأكيد على قدرتها المستمرة على الابتكار بعد نصف قرن من العطاء التقني.


