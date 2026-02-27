تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
متفرقات
50 عاماً من الابتكار.. مفاجأة "أبل" الكبرى في طريقها إليكم
Lebanon 24
27-02-2026
|
05:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة "أبل" العالمية للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها عبر
الكشف عن
حزمة من المنتجات الابتكارية التي توصف بـ"الثورية"، لتمثل محطة فارقة في تاريخ الشركة التقني.
وتشير التقارير إلى أن "أبل" تخطط لإطلاق نسخ خاصة ومحدودة من أجهزتها الأكثر شهرة، وفي مقدمتها جهاز "آيفون" و"ساعة أبل"، بتصاميم مستوحاة من عهد التأسيس لكنها مدعومة بأحدث تقنيات
الذكاء الاصطناعي
ومعالجات
الجيل القادم
.
ولا تقتصر المفاجآت على الأجهزة فحسب، بل تمتد لتشمل تحديثات جذرية في أنظمة التشغيل، وإطلاق وثائقيات حصرية تستعرض مسيرة الشركة منذ انطلاقها من مرآب السيارات وحتى تربعها على عرش القيمة السوقية عالمياً.
ويرى المحللون أن هذا الاحتفال يهدف إلى تعزيز الولاء لعلامتها التجارية في ظل المنافسة الشرسة، والتأكيد على قدرتها المستمرة على الابتكار بعد نصف قرن من العطاء التقني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
27/02/2026 15:41:57
27/02/2026 15:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
Lebanon 24
وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"
27/02/2026 15:41:57
27/02/2026 15:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور
Lebanon 24
مفاجأة من "أبل".. تحديثٌ "منتظر" أبصر النور
27/02/2026 15:41:57
27/02/2026 15:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن
Lebanon 24
ترامب: 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن
27/02/2026 15:41:57
27/02/2026 15:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
الذكاء الاصطناعي
الجيل القادم
الكشف عن
شركة م
العطا
تابع
قد يعجبك أيضاً
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
Lebanon 24
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
08:16 | 2026-02-27
27/02/2026 08:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
Lebanon 24
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
04:05 | 2026-02-27
27/02/2026 04:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من موتورولا.. هذه مواصفاته
Lebanon 24
هاتف جديد من موتورولا.. هذه مواصفاته
02:45 | 2026-02-27
27/02/2026 02:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
Lebanon 24
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
23:36 | 2026-02-26
26/02/2026 11:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي وأمان مُطلق.. إليكم أبرز ما أعلنته "سامسونغ" في حدث 2026
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي وأمان مُطلق.. إليكم أبرز ما أعلنته "سامسونغ" في حدث 2026
23:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:16 | 2026-02-27
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
04:05 | 2026-02-27
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
02:45 | 2026-02-27
هاتف جديد من موتورولا.. هذه مواصفاته
23:36 | 2026-02-26
بسبب الذكاء الاطناعي.. شركة تسرح 4000 موظف
23:00 | 2026-02-26
ذكاء اصطناعي وأمان مُطلق.. إليكم أبرز ما أعلنته "سامسونغ" في حدث 2026
12:16 | 2026-02-26
تفادي "فخاخ" التكنولوجيا.. أخطاء شائعة قد تحول منزلك الذكي إلى عبء
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 15:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 15:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 15:41:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24