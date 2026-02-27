تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة

Lebanon 24
27-02-2026 | 08:16
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة photos 0
رغم أن ملايين المستخدمين يدخلون يوميًا إلى منصة يوتيوب لمشاهدة المقاطع الترفيهية أو التعليمية، فإن كثيرين لا يدركون أن المنصة تخفي مجموعة من الأدوات والاختصارات الذكية التي يمكن أن تغيّر تجربة المشاهدة بالكامل.

من تسريع التنقل داخل الفيديو، إلى التحكم في سجل المشاهدة وتحسين الاقتراحات، تمنح هذه الحيل المستخدم قدرة أكبر على إدارة وقته والاستفادة القصوى من المحتوى.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الميزات التي تجعل استخدام المنصة أكثر سلاسة واحترافية.

البحث داخل نص الفيديو
غالبية فيديوهات يوتيوب تشمل ترجمات نصية تلقائية أو يدوية، ويمكنك البحث داخل نص الفيديو عن كلمات مفتاحية معينة باستخدام ميزة العرض النصي، ثم النقر على Ctrl+F للعثور على اللحظة الدقيقة التي تريد مشاهدتها من دون مضيعة وقت.

مؤقت نوم
إذا كنت تشاهد فيديوهات طويلة قبل النوم، يمكنك تفعيل مؤقت النوم داخل إعدادات الفيديو ليوقف التشغيل تلقائيًا بعد فترة تحددها، من 10 إلى 60 دقيقة.
وهذا خيار مفيد لمن لا يريد أن يستيقظ فجأة على صوت إعلان مرتفع.

مشاركة وقت معين
بدل إرسال رابط عام، يمكنك مشاركة رابط يبدأ من لحظة معينة داخل الفيديو.
وفي النسخة الخاصة بالكمبيوتر، اختر نسخ رابط الفيديو في الوقت الحالي، وعلى الهواتف اضغط زر مشاركة، وحدد خانة التوقيت.

تنقل أسرع
توفر يوتيوب اختصارات مفيدة على لوحة المفاتيح، مثل الأسهم للتقديم والتأخير 5 ثوانٍ.
كذلك يمكنك النقر على L للتقديم وJ للتأخير وK لوقف الفيديو، والنقر المزدوج على أسهم اليسار أو اليمين في التطبيق للتخطي السريع.

استعراض بطيء
للراغبين في دقة أكثر، يمكنك أثناء إيقاف الفيديو الضغط على مفتاحي (,) و (.) للتنقل إطارًا واحدًا في كل مرة، ما يساعد على قراءة نصوص سريعة ضمن الفيديو أو التقاط صورة دقيقة.

التسريع المؤقت
إن واجهتك أجزاء مملة أو تود تجاوزها، اضغط مطولًا على الفيديو في التطبيق على هاتفك، وسيعمل بسرعة مضاعفة مؤقتًا حتى ترفع إصبعك، من دون تغيير سرعة التشغيل الدائمة.

وضع الجودة الافتراضي
يمكنك تحديد جودة الفيديو الافتراضية عند الاتصال عبر شبكة 4G، أو واي فاي، من إعدادات التطبيق، لضمان مشاهدة بجودة أفضل من دون الحاجة لتعديل كل فيديو على حدة.

 الوضع الخفي
إذا لم ترغب في أن يؤثر ما تشاهده في توصياتك، فعّل الوضع الخفي Incognito داخل التطبيق للبحث والمشاهدة من دون تتبع تاريخ المشاهدة.

حذف سجل المشاهدة
إذا نسيت تفعيل الوضع المخفي وشاهدت فيديو لا تريد أن يؤثر في اقتراحاتك، يمكنك حذفه من سجل المشاهدة مباشرة من قائمة History. 

اختصارات لوحة المفاتيح
تقدم النسخة الخاصة بالكمبيوتر قائمة واسعة من الاختصارات، مثل M لكتم الصوت وF للتبديل إلى ملء الشاشة، وShift + N  للتشغيل التالي، وCtrl  مع الأسهم للتنقل بين الفصول تقدمًا أو رجوعًا. 

وباستخدام هذه الحيل البسيطة، يمكن للمستخدمين تحسين تجربتهم على يوتيوب بشكل كبير، سواء كانوا يشاهدون الفيديوهات لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو حتى إنتاجية. (ارم نيوز)
 
