تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
8
o
بيروت
6
o
طرابلس
7
o
صور
7
o
جبيل
9
o
صيدا
8
o
جونية
2
o
النبطية
0
o
زحلة
0
o
بعلبك
9
o
بشري
6
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم
Lebanon 24
27-02-2026
|
15:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر موقع Downdetector، أن هناك عدد من الشكاوي الفنية ظهرت في تطبيق
واتساب
، خاصة
الويب
، مثل توقف عملية الدخول وبعض الخدمات مؤقتا حول العالم.
وبحسب الموقع، فإن عدد من المستخدمين، ومواقع متخصصة في متابعة الأعطال التقنية، أبلغوا عن وجود صعوبة في إتمام عملية الدخول على واتساب ويب، كما اشتكى البعض من توقف التطبيق الخاص بالهاتف المحمول خاصة في هواتف أبل.
وتمثلت الشكاوي في أن 54% مشاكل في تسجيل الدخول، و29% في الموقع الإلكتروني، و12% في البرنامج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألفا: تأثّر خدمة "الداتا" في الجنوب بعطل جزئيّ
Lebanon 24
ألفا: تأثّر خدمة "الداتا" في الجنوب بعطل جزئيّ
28/02/2026 00:34:16
28/02/2026 00:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
28/02/2026 00:34:16
28/02/2026 00:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص معزيًا السيدة فيروز: خسارة مؤلمة لعائلة قدّمت للبنان والعالم إرثًا فنيًا وإنسانيًا لا يُقدَّر
Lebanon 24
مرقص معزيًا السيدة فيروز: خسارة مؤلمة لعائلة قدّمت للبنان والعالم إرثًا فنيًا وإنسانيًا لا يُقدَّر
28/02/2026 00:34:16
28/02/2026 00:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لإيران تأثير سلبي في لبنان وغزة وحول العالم
Lebanon 24
المتحدث باسم الحكومة البريطانية: لإيران تأثير سلبي في لبنان وغزة وحول العالم
28/02/2026 00:34:16
28/02/2026 00:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
واتساب
الويب
دمين
قد يعجبك أيضاً
نتائج قوية لإنفيديا تعزز ثقة الأسواق بطفرة الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
نتائج قوية لإنفيديا تعزز ثقة الأسواق بطفرة الذكاء الاصطناعي
12:03 | 2026-02-27
27/02/2026 12:03:15
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
Lebanon 24
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
10:13 | 2026-02-27
27/02/2026 10:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
Lebanon 24
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
08:16 | 2026-02-27
27/02/2026 08:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
50 عاماً من الابتكار.. مفاجأة "أبل" الكبرى في طريقها إليكم
Lebanon 24
50 عاماً من الابتكار.. مفاجأة "أبل" الكبرى في طريقها إليكم
05:41 | 2026-02-27
27/02/2026 05:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
Lebanon 24
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
04:05 | 2026-02-27
27/02/2026 04:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
Lebanon 24
موجة صقيع تضرب لبنان.. المنخفض الجوي مستمر حتى هذا الموعد
03:48 | 2026-02-27
27/02/2026 03:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
Lebanon 24
أميركا تلغي عقوبات على مواطن لبنانيّ.. من هو؟
12:38 | 2026-02-27
27/02/2026 12:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
Lebanon 24
"حزب الله" قد يكشفُ مواقع صواريخه.. تقريرٌ يسردُ ما قد يحصل
11:00 | 2026-02-27
27/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
Lebanon 24
تدهورت حالتها.. مي عز الدين تخضع لعملية جراحية وزوجها يطلب الدعاء لها (صورة)
02:50 | 2026-02-27
27/02/2026 02:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:03 | 2026-02-27
نتائج قوية لإنفيديا تعزز ثقة الأسواق بطفرة الذكاء الاصطناعي
10:13 | 2026-02-27
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
08:16 | 2026-02-27
حيل يوتيوب الخفية.. 10 ميزات لتحسين تجربة المشاهدة
05:41 | 2026-02-27
50 عاماً من الابتكار.. مفاجأة "أبل" الكبرى في طريقها إليكم
04:05 | 2026-02-27
"لا يمكننا الموافقة".. شركة للذكاء الاصطناعي ترد على طلبات البنتاغون!
02:45 | 2026-02-27
هاتف جديد من موتورولا.. هذه مواصفاته
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
28/02/2026 00:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
28/02/2026 00:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
28/02/2026 00:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24