أعطال فنية تضرب واتساب وتؤثر على خدمة الويب حول العالم

أظهر موقع Downdetector، أن هناك عدد من الشكاوي الفنية ظهرت في تطبيق ، خاصة ، مثل توقف عملية الدخول وبعض الخدمات مؤقتا حول العالم.وبحسب الموقع، فإن عدد من المستخدمين، ومواقع متخصصة في متابعة الأعطال التقنية، أبلغوا عن وجود صعوبة في إتمام عملية الدخول على واتساب ويب، كما اشتكى البعض من توقف التطبيق الخاص بالهاتف المحمول خاصة في هواتف أبل.وتمثلت الشكاوي في أن 54% مشاكل في تسجيل الدخول، و29% في الموقع الإلكتروني، و12% في البرنامج.