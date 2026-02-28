تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمستخدمي Gmail.. احتيال جديد عبر الرسائل النصية يسرق الحسابات!

Lebanon 24
28-02-2026 | 01:00
A-
A+
لمستخدمي Gmail.. احتيال جديد عبر الرسائل النصية يسرق الحسابات!
لمستخدمي Gmail.. احتيال جديد عبر الرسائل النصية يسرق الحسابات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعاني حسابات مستخدمي gmail من محاولات احتيال تستهدف سرقة كلمات المرور والمعلومات الشخصية باستخدام رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني مزيفة.

هذه العملية تبدأ برسالة نصية تبدو وكأنها مرسلة من "Gmail من غوغل"، تحذر المستلمين من اختراق حساباتهم. 

وتحتوي الرسالة على رابط بعنوان "استعادة الحساب"، وعند النقر عليه يُطلب من المستخدم إدخال كلمة مرور Gmail الخاصة به، لتتم سرقتها مباشرة من قبل المحتالين.

وأحيانا يجمع المهاجمون المعلومات المسروقة مع بيانات شخصية مثل رقم الهاتف، ثم يستخدمون أساليب الهندسة الاجتماعية لإقناع شركات الاتصالات بنقل الرقم إلى شريحة SIM تحت سيطرتهم. ويتيح لهم ذلك الوصول إلى رموز المصادقة الثنائية المرسلة عبر الرسائل النصية (رموز قصيرة مؤقتة تُرسل إلى رقم هاتفك المسجّل عند محاولة تسجيل الدخول إلى حسابك).

وأفاد الضحايا بأن الرسائل تبدو رسمية للغاية، وغالبا ما تشير إلى "محاولات تسجيل دخول" سابقة من عناوين IP أجنبية (عناوين بروتوكول الإنترنت). وعلى الرغم من أن ذلك يثير الشكوك، إلا أنه غالبا جزء من أسلوب التصيد الاحتيالي.

وبمجرد إدخال المستخدم بيانات اعتماده، يمكن للمحتالين الوصول إلى حسابات Gmail، وإذا كانت كلمة المرور نفسها مستخدمة في مواقع أخرى، تصبح تلك الحسابات معرضة للخطر أيضا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذير لمستخدمي "آيفون"..احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتكم!
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خلل تقني في Gmail يؤدي إلى انهيار فلاتر الرسائل الترويجية والتحديثات
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من أسلوب احتيال منظّم ينتشر عبر الهواتف في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:01:40 Lebanon 24 Lebanon 24

كلمة المر

بروتوكول

الثنائي

إنترنت

الهند

تالين

gmail

برسا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-28
Lebanon24
00:37 | 2026-02-28
Lebanon24
23:00 | 2026-02-27
Lebanon24
15:07 | 2026-02-27
Lebanon24
12:03 | 2026-02-27
Lebanon24
10:13 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24