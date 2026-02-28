تعرّفوا إلى السيارة الكهربائية الأطول مدى في العالم!

كشفت شركة BYD عن نسخة محسّنة من سيارتها Denza Z9 GT الكهربائية، والتي تقول إنها تحقق مدى قيادة يصل إلى 644 ميلاً وفق دورة اختبار CLTC الصينية، ما يجعلها، بحسب الشركة، السيارة الكهربائية الإنتاجية ذات المدى الأطول في العالم.



ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة بنسبة 64% مقارنة بالإصدار الحالي من Z9 GT الذي يبلغ مداه 391 ميلاً.



خيارات البطارية والأداء



تتوفر النسخة الجديدة ببطاريتين: 102.3 كيلواط/ساعة و122.5 كيلواط/ساعة، مما يمنح السيارة مدى قيادة بين 509 و644 ميلاً حسب التكوين. كما ستستمر السيارة بتقديم نسخ كهربائية بالكامل ونسخ هجينة قابلة للشحن، حيث يوفر الإصدار الهجين المحدث مدى كهربائي يصل إلى 248 ميلاً، مقارنة بـ125 ميلاً في النسخة السابقة.



تقنيات القيادة المتقدمة



تأتي Denza Z9 GT الجديدة مزوّدة بنظام God’s Eye 5.0 للقيادة المساعدة، والذي يشمل ميزات مثل التنقل الآلي في المدينة وعلى الطرق السريعة والتوجيه الطارئ التلقائي لتجنب الحوادث.



مسيرة العلامة Denza



بدأت Denza كعلامة مشتركة بين BYD الصينية ودائملر في 2011، قبل أن تنتقل ملكيتها بالكامل تقريباً إلى BYD في 2022، لتصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة الصينية لتوسيع محفظة سياراتها الكهربائية الفاخرة والأداء العالي.

