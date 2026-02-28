"صور غوغل على أندرويد".. تحويل صورك إلى "ملصقات" بلا تطبيقات إضافية

أصبحت ميزة "صور " على نظام أندرويد تتيح الآن إنشاء ملصقات من الصور، بعد طرحها على iOS في "آب" الماضي، بما يسمح بتحويل الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الأشياء في الصور إلى ملصقات شخصية بسهولة، وفق موقع "Google9to5".



وأوضحت "غوغل" أنه لا حاجة إلى أدوات خاصة أو تطبيقات إضافية، مشيرة إلى أن إطلاق الميزة على أندرويد يتزامن مع إيقاف دعم "Pixel ".



طريقة إنشاء الملصقات:

افتح تطبيق "صور غوغل" على أندرويد، ثم اختر صورة. سيظهر تأثير لامع يحدد موضوع الصورة القابل للتحويل إلى ملصق، وبعدها اضغط مطولاً لإنشاء الملصق. ويمكن بعدها اختيار "نسخ" لنسخه أو "مشاركة" لإرساله.



وتوصي "غوغل" باستخدام صور يكون فيها الموضوع واضحاً في المقدمة، مع إمكانية استخدام الملصقات ومشاركتها عبر تطبيقات مثل وإنستغرام.



وتتوفر الميزة على معظم أجهزة أندرويد التي تعمل بأحدث إصدار وبذاكرة RAM لا تقل عن 4 غيغابايت.

