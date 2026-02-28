تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"صور غوغل على أندرويد".. تحويل صورك إلى "ملصقات" بلا تطبيقات إضافية

Lebanon 24
28-02-2026 | 14:00
A-
A+
صور غوغل على أندرويد.. تحويل صورك إلى ملصقات بلا تطبيقات إضافية
صور غوغل على أندرويد.. تحويل صورك إلى ملصقات بلا تطبيقات إضافية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبحت ميزة "صور غوغل" على نظام أندرويد تتيح الآن إنشاء ملصقات من الصور، بعد طرحها على iOS في "آب" الماضي، بما يسمح بتحويل الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو الأشياء في الصور إلى ملصقات شخصية بسهولة، وفق موقع "Google9to5".

وأوضحت "غوغل" أنه لا حاجة إلى أدوات خاصة أو تطبيقات إضافية، مشيرة إلى أن إطلاق الميزة على أندرويد يتزامن مع إيقاف دعم "Pixel studio".

طريقة إنشاء الملصقات:
افتح تطبيق "صور غوغل" على أندرويد، ثم اختر صورة. سيظهر تأثير لامع يحدد موضوع الصورة القابل للتحويل إلى ملصق، وبعدها اضغط مطولاً لإنشاء الملصق. ويمكن بعدها اختيار "نسخ" لنسخه أو "مشاركة" لإرساله.

وتوصي "غوغل" باستخدام صور يكون فيها الموضوع واضحاً في المقدمة، مع إمكانية استخدام الملصقات ومشاركتها عبر تطبيقات مثل واتساب وإنستغرام.

وتتوفر الميزة على معظم أجهزة أندرويد التي تعمل بأحدث إصدار وبذاكرة RAM لا تقل عن 4 غيغابايت.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"غوغل" حظرت أكثر من مليون تطبيق مخالف لسياساتها من متجر "غوغل بلاي"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق النسخة التجريبية من أندرويد 17 "Cinnamon Bun"
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ضمن "غوغل".. طريقة لحذف الصور الحساسة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة "تحسين البطارية" تصل إلى صور غوغل لتقليل استهلاك الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 22:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24

واتساب

studio

درويد

كاني

تيار

غوغل

أليف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-02-28
Lebanon24
07:16 | 2026-02-28
Lebanon24
04:00 | 2026-02-28
Lebanon24
01:00 | 2026-02-28
Lebanon24
00:37 | 2026-02-28
Lebanon24
23:00 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24