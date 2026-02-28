"ويندوز 11" يرفع أمان سكربتات "CMD".. وضع جديد يمنع تعديل ملفات الدفعات أثناء التنفيذ

تطرح إصدارات تجريبية جديدة من " 11" تستهدف تحسين الأمان والأداء عند تشغيل ملفات الدفعات أو سكربتات CMD، عبر إتاحة وضع معالجة أكثر أماناً يمنع تعديل ملفات الدفعات أثناء تشغيلها.



وأوضحت الشركة أن مسؤولي تكنولوجيا المعلومات يمكنهم تفعيل هذا الوضع بإضافة قيمة التسجيل LockBatchFilesInUse ضمن:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor"

كما يمكن لمؤلفي السياسات تفعيله عبر عنصر التحكم LockBatchFilesWhenInUse في بيان التحكم بالتطبيقات.



وبحسب فريق " Insider"، يهدف التغيير إلى تعزيز الأداء والأمان في بيئات المؤسسات، خصوصاً عند تفعيل "سلامة التعليمات البرمجية"، إذ لن يكون التحقق من التوقيع مطلوباً إلا مرة واحدة بدل تكراره مع كل عبارة تُنفذ داخل ملف الدفعات.



وفي الإصدارات التجريبية نفسها، حسّنت مايكروسوفت أيضاً ميزة الصوت المشترك التي تسمح بمشاركة الصوت بين جهازين استماع، عبر إضافة أشرطة تمرير منفصلة لمستوى الصوت لكل مستمع/جهاز، إلى جانب مؤشر جديد في شريط المهام أثناء جلسات المشاركة لتوفير تذكير مرئي واختصار للإعدادات.



كما توسعت قائمة الأجهزة المتوافقة مع الصوت المشترك عبر LE لتشمل: Samsung Buds 4 وBuds 4 Pro وSony WF-1000XM6 وXbox Wireless Headset.



وتتوفر هذه التحديثات لمستخدمي برنامج "Windows Insider" في قناتي Beta وDev عبر نسختي المعاينة:

"Windows 11 Preview Build 26220.7934 (KB5077242)" و"Windows 11 Preview Build 26300.7939 (KB5077243)".

