تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تصدر تحديثًا جديدًا لويندوز 11 يحسن الأداء اليومي

Lebanon 24
01-03-2026 | 12:17
مايكروسوفت تصدر تحديثًا جديدًا لويندوز 11 يحسن الأداء اليومي
مايكروسوفت تصدر تحديثًا جديدًا لويندوز 11 يحسن الأداء اليومي photos 0
أصدرت شركة مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لنظام ويندوز 11، يأتي بوظائف محسّنة وتجارب استخدام يومية أفضل. 

ولاقى هذا التحديث ترحيبًا من المستخدمين بعد سلسلة من الإصدارات التي أثارت انتقادات واسعة بسبب التركيز على ميزات الذكاء الاصطناعي.

يركز التحديث الجديد على تحسين أداء النظام وموثوقيته في الاستخدام اليومي، خاصة عند استئناف الجهاز من وضع السكون، حيث أصبحت الأجهزة تستيقظ بشكل أسرع وأكثر استقرارًا من قبل؛ ما يقلل تأخر الاستجابة ويساعد على جعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة.

وتشمل التحسينات أيضًا ترقيات في واجهات النظام الأساسية، مثل: شاشة تسجيل الدخول، وتطبيق الإعدادات، وشريط المهام؛ ما يجعل التفاعل مع النظام أكثر استجابة وسلاسة.


وجلب التحديث عددًا من الإضافات العملية التي قد تستفيد منها معظم فئات المستخدمين، ومن أبرزها اختبار سرعة الإنترنت المدمج، إذ أصبح بإمكان المستخدمين تشغيل اختبار سرعة الشبكة مباشرة من قائمة شبكة الإنترنت في شريط المهام، سواء أكانت اتصالًا عبر إيثرنت أم واي فاي أم شبكات الهاتف المحمول؛ ما يعد أداة مفيدة لتقييم جودة الاتصال بسرعة وسهولة.

كذلك يمكن التحديث لدى المستخدمين الذين لديهم كاميرات تدعم الحركة الأفقية والرأسية Pan‑Tilt والتحكم في اتجاه الكاميرا من داخل تطبيق الإعدادات مباشرة.

كما يحتوي التحديث على مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية Emoji 16.0، ودعم استخدام صور بصيغة webp كخلفية لسطح المكتب، بالإضافة إلى تحسينات فيFile Explorer .

علاوة على ما سبق، جاء التحديث مع تحسينات وظيفية مهمة في النظام، منها فتح نافذة File Explorer جديدة بسهولة، عبر اختصارات لوحة المفاتيح أو الماوس، وتحسين أداء إعدادات windows Update  وتسريع استجابتها. 

توافر التحديث
يتوفر التحديث حاليًّا كنسخة معاينة اختيارية يمكن تثبيتها عبر الذهاب إلى الإعدادات، واختيار Windows Update، والضغط على Check for updates، ثم النقر على Download and install عند ظهوره.

وإذا لم يقم المستخدم بتثبيته يدويًّا الآن، فستدمج محتوياته تلقائيًّا في تحديث Patch Tuesday الشهري المقرر إطلاقه في الـ10 من آذار 2026.

 
