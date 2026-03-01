تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إطلاق تطبيق Nearby Glasses لتنبيه المستخدمين بالنظارات الذكية القريبة

Lebanon 24
01-03-2026 | 15:33
A-
A+
إطلاق تطبيق Nearby Glasses لتنبيه المستخدمين بالنظارات الذكية القريبة
إطلاق تطبيق Nearby Glasses لتنبيه المستخدمين بالنظارات الذكية القريبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة مثيرة للجدل ضمن عالم التكنولوجيا والخصوصية، تم على متجر غوغل بلاي أخيرًا إطلاق أداة جديدة لنظام أندرويد تُدعى Nearby Glasses. 

يعمل التطبيق الجديد على تنبيه المستخدمين حين يكون هناك شخص قريب يرتدي نظارات ذكية مزودة بكاميرا.

فكرة التطبيق
يأتي هذا التطبيق كوسيلة لمواجهة ما يعد تقنيات مراقبة تنتشر بسرعة في المجتمع. ويقوم التطبيق بالاستماع لإشارات bluetooth Low Energy التي تصدرها الأجهزة القريبة، ويبحث عما يُعرف باسم إطارات تعريف الجهاز advertising frames التي تبثها نظارات ذكية مثل Ray‑Ban Meta أو Snap Spectacles وغيرها من الأجهزة المشابهة.

وعندما يكتشف التطبيق إشارة تتطابق مع مُعرّفات الشركات المُصنعة لهذه النظارات، يقوم المستخدم بتلقي إشعار يفيد بأن نظارات ذكية من المحتمل أن تكون قريبة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يستطيع التطبيق تحديد ما إذا كانت النظارات تقوم بتسجيل فيديو فعليًا أو التقاط صور، كما أنه قد يخلط بين نظارات ذكية وأجهزة أخرى تستعمل بروتوكولات بلوتوث نفسها، مثل سماعات الواقع الافتراضي أو الساعات الذكية، مما يؤدي إلى بعض الإشعارات الخاطئة.

دوافع التطبيق
الهدف من إنشاء التطبيق يكمن في دفع المستخدمين إلى الوعي بالخصوصية في الأماكن العامة، خاصة مع تنامي استخدام الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تلتقط معلومات أو صورًا من دون إذن.

ويقول مطورو تطبيق Nearby Glasses إنه ليس مخصصًا لمواجهة أو مهاجمة الأشخاص الذين يرتدون هذه النظارات، بل لأغراض التنبيه والوعي فقط، مشددين على ضرورة المعاملة القانونية والاحترام المتبادل بين الأفراد.

جدل واسع
مع إطلاق هذا التطبيق، برزت جدليات عدة، إذ يشير البعض إلى أن الحاجة إلى مثل هذه التطبيقات تُبرز مخاوف أوسع حول كيفية استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لانتهاك الخصوصية.

ووثقت عدة حالات لأشخاص تم تصويرهم من دون علمهم باستخدام نظارات مزودة بكاميرات، مما أثار قلقًا عامًا حول حدود المراقبة في الأماكن العامة. 

أخبار ذات علاقة

ابتكار "مخيف".. ميتا تضيف ميزة التعرف على الوجوه لنظاراتها‎‎

من ناحية أخرى، يؤكد خبراء أن التطبيق لا يمثل حلاً نهائيًا، لكنه خطوة أولى في نقاش أكبر حول الخصوصية والشفافية في زمن تتزايد فيه الأجهزة الذكية القادرة على جمع البيانات بصورة صامتة. 

يذكر أن التطبيق يتوفر مجانًا لمستخدمي أندرويد عبر متجر غوغل بلاي، بينما لا يزال الإصدار الخاص بنظام iOS قيد التطوير.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميتا تؤجل إطلاق نظارات Ray-Ban الذكية دوليًا
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قريبا.. إطلاق شركة "سبيكس إنك" للنظارات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
زوكربيرغ: النظارات الذكية ستحل محل الهواتف المحمولة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تستعد لمنافسة Ray-Ban Meta بنظارات ذكية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 02:31:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الواقع الافتراضي

bluetooth

بروتوكول

القادر

أخبار

بلوتو

بلاي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:17 | 2026-03-01
Lebanon24
09:08 | 2026-03-01
Lebanon24
07:30 | 2026-03-01
Lebanon24
05:00 | 2026-03-01
Lebanon24
02:00 | 2026-03-01
Lebanon24
23:00 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24