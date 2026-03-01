إطلاق تطبيق Nearby Glasses لتنبيه المستخدمين بالنظارات الذكية القريبة

في خطوة مثيرة للجدل ضمن عالم التكنولوجيا والخصوصية، تم على متجر أخيرًا إطلاق أداة جديدة لنظام أندرويد تُدعى Nearby Glasses.يعمل التطبيق الجديد على تنبيه المستخدمين حين يكون هناك شخص قريب يرتدي نظارات ذكية مزودة بكاميرا.فكرة التطبيقيأتي هذا التطبيق كوسيلة لمواجهة ما يعد تقنيات مراقبة تنتشر بسرعة في المجتمع. ويقوم التطبيق بالاستماع لإشارات Low Energy التي تصدرها الأجهزة القريبة، ويبحث عما يُعرف باسم إطارات تعريف الجهاز advertising frames التي تبثها نظارات ذكية مثل Ray‑Ban Meta أو Snap Spectacles وغيرها من الأجهزة المشابهة.وعندما يكتشف التطبيق إشارة تتطابق مع مُعرّفات الشركات المُصنعة لهذه النظارات، يقوم المستخدم بتلقي إشعار يفيد بأن نظارات ذكية من المحتمل أن تكون قريبة.وعلى الرغم من ذلك، لا يستطيع التطبيق تحديد ما إذا كانت النظارات تقوم بتسجيل فيديو فعليًا أو التقاط صور، كما أنه قد يخلط بين نظارات ذكية وأجهزة أخرى تستعمل بروتوكولات بلوتوث نفسها، مثل سماعات أو الساعات الذكية، مما يؤدي إلى بعض الإشعارات الخاطئة.دوافع التطبيقالهدف من إنشاء التطبيق يكمن في دفع المستخدمين إلى الوعي بالخصوصية في الأماكن العامة، خاصة مع تنامي استخدام الأجهزة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تلتقط معلومات أو صورًا من دون إذن.ويقول مطورو تطبيق Nearby Glasses إنه ليس مخصصًا لمواجهة أو مهاجمة الأشخاص الذين يرتدون هذه النظارات، بل لأغراض التنبيه والوعي فقط، مشددين على ضرورة المعاملة القانونية والاحترام المتبادل بين الأفراد.جدل واسعمع إطلاق هذا التطبيق، برزت جدليات عدة، إذ يشير البعض إلى أن الحاجة إلى مثل هذه التطبيقات تُبرز مخاوف أوسع حول كيفية استخدام الأجهزة القابلة للارتداء لانتهاك الخصوصية.ووثقت عدة حالات لأشخاص تم تصويرهم من دون علمهم باستخدام نظارات مزودة بكاميرات، مما أثار قلقًا عامًا حول حدود المراقبة في الأماكن العامة.ذات علاقةابتكار "مخيف".. ميتا تضيف ميزة التعرف على الوجوه لنظاراتها‎‎من ناحية أخرى، يؤكد خبراء أن التطبيق لا يمثل حلاً نهائيًا، لكنه خطوة أولى في نقاش أكبر حول الخصوصية والشفافية في زمن تتزايد فيه الأجهزة الذكية القادرة على جمع البيانات بصورة صامتة.يذكر أن التطبيق يتوفر مجانًا لمستخدمي أندرويد عبر متجر غوغل بلاي، بينما لا يزال الإصدار الخاص بنظام iOS قيد التطوير.