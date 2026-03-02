تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تحديث لـ"أبل كاربلاي‎‎" يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة

Lebanon 24
02-03-2026 | 01:21
A-
A+
تحديث لـأبل كاربلاي‎‎ يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة
تحديث لـأبل كاربلاي‎‎ يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت شركة أبل عن تحديث جديد لنظام أبل كاربلاي يتيح لمستخدمي آيفون مشاهدة مقاطع الفيديو على شاشة السيارة عند توقف المركبة، في خطوة تضيف بعدًا ترفيهيًا جديدًا لتجربة الاستخدام مع الحفاظ على معايير السلامة.

وبحسب التحديث، أصبح بإمكان مطوّري التطبيقات اختبار ميزة تشغيل الفيديو عبر كاربلاي ضمن الإصدار التجريبي من نظام iOS 26.4 المرتقب، وهو ما يمهّد لإدراجها رسميًا في النسخ القادمة.

وتعتمد الميزة الجديدة على بث محتوى الفيديو من الهاتف إلى شاشة السيارة باستخدام تقنية AirPlay، على أن يكون تشغيل الفيديو متاحًا فقط عند توقف السيارة، بما يضمن عدم تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة.

ويمثل هذا التحديث تحولًا ملحوظًا في طريقة استخدام كاربلاي، إذ كان دور المنصة يقتصر سابقًا على تطبيقات الملاحة والرسائل والموسيقى والمكالمات، دون دعم تشغيل الفيديو لأي تطبيق.
 
تعتمد الميزة الجديدة على AirPlay Video in the Car، وهي الوظيفة التي تسمح ببث الفيديو من آيفون إلى شاشة النظام الترفيهي داخل السيارة.

وهذا يعني أنه عند توقف السيارة، يمكن للمستخدمين تشغيل مقاطع فيديو من تطبيقات مثل Apple TV أو محتوى آخر يدعم AirPlay مباشرة على شاشة كاربلاي.

وأشارت شركة أبل إلى أن الميزة ستعمل فقط عندما تكون السيارة ثابتة لتقليل خطر إلهاء السائقين أثناء القيادة.

وهذا الشرط يُعد ضروريًا لضمان الالتزام بمعايير السلامة المرورية. وتعتبر هذه الإضافة جزءًا من سلسلة تحديثات مستمرة لنظام أبل كاربلاي التي شهدت مؤخرًا تحسينات كبيرة، بما في ذلك واجهات جديدة وقوائم قابلة للتخصيص وحتى دعم أدوات الذكاء الاصطناعي في بعض النسخ.

وتُظهر التحديثات أيضًا نية أبل في جعل كاربلاي منصة أكثر تكاملًا مع محتوى آيفون؛ ما يسمح ليس فقط بالإعلام والترفيه الصوتي، بل أيضًا بتجارب ترفيهية مرئية، خصوصًا في أوقات الانتظار أو أثناء الشحن للسيارات الكهربائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تدمج "يوتيوب" و"نتفليكس" في نظام كاربلاي مع معايير أمان صارمة
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تنشر مشاهد من جنوب لبنان: دمرنا بنى تحتيّة لـ"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"أبل" تستعد لإطلاق 3 تحديثات "نادرة"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تدرس لوناً جديداً لـ "iPhone 18 Pro"
lebanon 24
Lebanon24
02/03/2026 11:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الإصدار التجريبي

شركة أبل

القادمة

التزام

الملاح

الملا

بلاي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2026-03-02
Lebanon24
00:00 | 2026-03-02
Lebanon24
23:00 | 2026-03-01
Lebanon24
15:33 | 2026-03-01
Lebanon24
12:17 | 2026-03-01
Lebanon24
09:08 | 2026-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24