تحديث لـأبل كاربلاي‎‎ يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة

تكنولوجيا وعلوم
تحديث لـ"أبل كاربلاي" يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة
Lebanon 24
02-03-2026
|
01:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
شركة أبل
عن تحديث جديد لنظام أبل كاربلاي يتيح لمستخدمي آيفون مشاهدة مقاطع الفيديو على شاشة السيارة عند توقف المركبة، في خطوة تضيف بعدًا ترفيهيًا جديدًا لتجربة الاستخدام مع الحفاظ على معايير السلامة.
وبحسب التحديث، أصبح بإمكان مطوّري التطبيقات اختبار ميزة تشغيل الفيديو عبر كاربلاي ضمن
الإصدار التجريبي
من نظام iOS 26.4 المرتقب، وهو ما يمهّد لإدراجها رسميًا في النسخ
القادمة
.
وتعتمد الميزة الجديدة على بث محتوى الفيديو من الهاتف إلى شاشة السيارة باستخدام تقنية AirPlay، على أن يكون تشغيل الفيديو متاحًا فقط عند توقف السيارة، بما يضمن عدم تشتيت انتباه السائق أثناء القيادة.
ويمثل هذا التحديث تحولًا ملحوظًا في طريقة استخدام كاربلاي، إذ كان دور المنصة يقتصر سابقًا على تطبيقات الملاحة والرسائل والموسيقى والمكالمات، دون دعم تشغيل الفيديو لأي تطبيق.
تعتمد الميزة الجديدة على AirPlay Video in the Car، وهي الوظيفة التي تسمح ببث الفيديو من آيفون إلى شاشة النظام الترفيهي داخل السيارة.
وهذا يعني أنه عند توقف السيارة، يمكن للمستخدمين تشغيل مقاطع فيديو من تطبيقات مثل Apple TV أو محتوى آخر يدعم AirPlay مباشرة على شاشة كاربلاي.
وأشارت شركة أبل إلى أن الميزة ستعمل فقط عندما تكون السيارة ثابتة لتقليل خطر إلهاء السائقين أثناء القيادة.
وهذا الشرط يُعد ضروريًا لضمان الالتزام بمعايير السلامة المرورية. وتعتبر هذه الإضافة جزءًا من سلسلة تحديثات مستمرة لنظام أبل كاربلاي التي شهدت مؤخرًا تحسينات كبيرة، بما في ذلك واجهات جديدة وقوائم قابلة للتخصيص وحتى دعم أدوات
الذكاء الاصطناعي
في بعض النسخ.
وتُظهر التحديثات أيضًا نية أبل في جعل كاربلاي منصة أكثر تكاملًا مع محتوى آيفون؛ ما يسمح ليس فقط بالإعلام والترفيه الصوتي، بل أيضًا بتجارب ترفيهية مرئية، خصوصًا في أوقات الانتظار أو أثناء الشحن للسيارات الكهربائية.
