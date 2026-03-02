الشمس في حالة خمول.. والعلماء يحذرون من عواقب محتملة على المناخ

أشار بوغاتشوف، مدير مختبر الشمسي في التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن انخفاض النشاط الشمسي يحمل مخاطر محتملة.

ووفقا له، يرجع ذلك إلى اختفاء البقع الشمسية، ما قد يؤدي إلى ظواهر مناخية متطرفة، بما في ذلك حدوث عصور جليدية، إذا استمر خمول الشمس لعقود طويلة.



وتشهد الشمس حاليا انخفاضا في نشاطها بعد بلوغ ذروة دورتها التي تستمر نحو 11 عاما في عام 2024. وقد اختفت جميع البقع الشمسية في نهاية فبراير الماضي لأول مرة منذ أربع سنوات، قبل أن تعود المراكز النشطة للظهور على الجانب المرئي من الأرض بعد أربعة أيام، مع توقع استمرار اختفاء البقع بشكل .



وقال بوغاتشوف: "لا نعرف أي فترات نشاط شمسي مكثف ومطول في التاريخ الحديث، لكن نعرف فترات هدوء مطولة، مثل فترة ماوندر الدنيا التي تزامنت مع العصر الجليدي الصغير. لذلك يشعر العلماء بقلق أكبر حيال دخول الشمس في حالة خمول، كما حدث في السابق. الحديث يدور عن عقود عديدة وليس سنوات".



ويضيف أن العمليات الطويلة الأمد على الشمس، سواء فترات النشاط المرتفع جدا أو فترات الهدوء الطويلة جدا، تؤثر على مناخ الأرض، واختلال هذا التوازن "سيئ في كل الأحوال".