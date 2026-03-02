ماك بوك بسعر أقل.. آبل تلمّح والإعلان قد يأتي قبل نهاية الأسبوع

يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع زخماً تقنياً مع انعقاد ، حيث كُشف عن أجهزة وتقنيات جديدة، بالتوازي مع بدء آبل الإعلان عن منتجات متعددة.



وكانت آبل قد طرحت بالفعل iPad Air M4 وiPhone 17e، وسط ترقّب لإعلانات إضافية تشمل أجهزة MacBook جديدة، مع حديث متزايد عن عودة خيار أقل كلفة.



التسريبات المتداولة تشير إلى أن الجهاز المرتقب قد يركز على تقديم قيمة عالية بسعر أقرب للمستخدمين، مع تصميم من الألومنيوم وألوان متعددة، وإمكانية الاعتماد على معالج A18 Pro. كما تذكر تقارير أخرى أن الشاشة قد تكون أصغر قليلاً من الطرازات الحالية وبحجم يقارب 12.9 بوصة.



ولا يزال السعر ، لكن التوقعات تتحدث عن كشفه قبل نهاية الأسبوع. وفي المقابل، يُرجّح أن يتضمن الجهاز تنازلات مثل خيارات تخزين محدودة عند 256 و512 جيجابايت، مع شاشة أقل سطوعاً وغياب True Tone، مقابل سعر محتمل جرى تداوله عند 599 دولاراً أو 599 جنيهاً إسترلينياً.

