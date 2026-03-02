تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
12
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
2
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ماك بوك بسعر أقل.. آبل تلمّح والإعلان قد يأتي قبل نهاية الأسبوع
Lebanon 24
02-03-2026
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع زخماً تقنياً مع انعقاد
المؤتمر العالمي للجوال
، حيث كُشف عن أجهزة وتقنيات جديدة، بالتوازي مع بدء آبل الإعلان عن منتجات متعددة.
وكانت آبل قد طرحت بالفعل iPad Air M4 وiPhone 17e، وسط ترقّب لإعلانات إضافية تشمل أجهزة MacBook جديدة، مع حديث متزايد عن عودة خيار
ماك بوك
أقل كلفة.
التسريبات المتداولة تشير إلى أن الجهاز المرتقب قد يركز على تقديم قيمة عالية بسعر أقرب للمستخدمين، مع تصميم من الألومنيوم وألوان متعددة، وإمكانية الاعتماد على معالج A18 Pro. كما تذكر تقارير أخرى أن الشاشة قد تكون أصغر قليلاً من الطرازات الحالية وبحجم يقارب 12.9 بوصة.
ولا يزال السعر
غير معروف
، لكن التوقعات تتحدث عن كشفه قبل نهاية الأسبوع. وفي المقابل، يُرجّح أن يتضمن الجهاز تنازلات مثل خيارات تخزين محدودة عند 256 و512 جيجابايت، مع شاشة أقل سطوعاً وغياب True Tone، مقابل سعر محتمل جرى تداوله عند 599 دولاراً أو 599 جنيهاً إسترلينياً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكبر تغيير منذ 5 سنوات.. أبل تُعيد ابتكار "ماك بوك برو" في نهاية 2026
Lebanon 24
أكبر تغيير منذ 5 سنوات.. أبل تُعيد ابتكار "ماك بوك برو" في نهاية 2026
03/03/2026 04:04:05
03/03/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل نهاية ولايته.. ترامب يلمّح لزيارة ايران
Lebanon 24
قبل نهاية ولايته.. ترامب يلمّح لزيارة ايران
03/03/2026 04:04:05
03/03/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل كانت تستعد لضربة أميركية محتملة على إيران نهاية هذا الأسبوع
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: إسرائيل كانت تستعد لضربة أميركية محتملة على إيران نهاية هذا الأسبوع
03/03/2026 04:04:05
03/03/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: ما تبيّن لنا هو أن تأمين التمويل لا يأتي إلا من خلال القرار الصعب الذي اتخذناه على صعيد القيمة المضافة وسعر البنزين
Lebanon 24
سلام: ما تبيّن لنا هو أن تأمين التمويل لا يأتي إلا من خلال القرار الصعب الذي اتخذناه على صعيد القيمة المضافة وسعر البنزين
03/03/2026 04:04:05
03/03/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤتمر العالمي للجوال
المؤتمر العالمي
غير معروف
ماك بوك
iphone
كاني
دمين
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
أكثر من 5 مليارات نسمة يترقبون خسوفاً كلياً نادراً للقمر غداً الثلاثاء
Lebanon 24
أكثر من 5 مليارات نسمة يترقبون خسوفاً كلياً نادراً للقمر غداً الثلاثاء
15:08 | 2026-03-02
02/03/2026 03:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنستغرام" يكسر حاجز الخصوصية.. تنبيهات فورية للأهل عند رصد "البحث الخطر"!
Lebanon 24
"إنستغرام" يكسر حاجز الخصوصية.. تنبيهات فورية للأهل عند رصد "البحث الخطر"!
12:58 | 2026-03-02
02/03/2026 12:58:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تقنية ثورية لإعادة تدوير السيليكون من الألواح الشمسية المستهلكة
Lebanon 24
تقنية ثورية لإعادة تدوير السيليكون من الألواح الشمسية المستهلكة
08:05 | 2026-03-02
02/03/2026 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمس في حالة خمول.. والعلماء يحذرون من عواقب محتملة على المناخ
Lebanon 24
الشمس في حالة خمول.. والعلماء يحذرون من عواقب محتملة على المناخ
03:49 | 2026-03-02
02/03/2026 03:49:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث لـ"أبل كاربلاي" يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة
Lebanon 24
تحديث لـ"أبل كاربلاي" يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة
01:21 | 2026-03-02
02/03/2026 01:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
Lebanon 24
في هذه المناطق... إسرائيل ستستهدف "القرض الحسن"
07:11 | 2026-03-02
02/03/2026 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
Lebanon 24
بيان صارم لبلدية جونيه.. ما تضمنه لافت جداً
14:22 | 2026-03-02
02/03/2026 02:22:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
Lebanon 24
انزعاج "الثنائي" من البيان
02:15 | 2026-03-02
02/03/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث عن "الصواريخ"
06:27 | 2026-03-02
02/03/2026 06:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
Lebanon 24
إنذار جديد للضاحية.. عاجل جداً (صورة)
07:01 | 2026-03-02
02/03/2026 07:01:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:08 | 2026-03-02
أكثر من 5 مليارات نسمة يترقبون خسوفاً كلياً نادراً للقمر غداً الثلاثاء
12:58 | 2026-03-02
"إنستغرام" يكسر حاجز الخصوصية.. تنبيهات فورية للأهل عند رصد "البحث الخطر"!
08:05 | 2026-03-02
تقنية ثورية لإعادة تدوير السيليكون من الألواح الشمسية المستهلكة
03:49 | 2026-03-02
الشمس في حالة خمول.. والعلماء يحذرون من عواقب محتملة على المناخ
01:21 | 2026-03-02
تحديث لـ"أبل كاربلاي" يسمح بمشاهدة الفيديو في السيارة
00:00 | 2026-03-02
مع تصاعد الحرب على إيران.. "إكس" تسجل أعلى معدل استخدام بتاريخها
فيديو
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
03/03/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
03/03/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
03/03/2026 04:04:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24