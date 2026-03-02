تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
متفرقات

"إنستغرام" يكسر حاجز الخصوصية.. تنبيهات فورية للأهل عند رصد "البحث الخطر"!

Lebanon 24
02-03-2026 | 12:58
إنستغرام يكسر حاجز الخصوصية.. تنبيهات فورية للأهل عند رصد البحث الخطر!
إنستغرام يكسر حاجز الخصوصية.. تنبيهات فورية للأهل عند رصد البحث الخطر! photos 0
أطلق تطبيق "إنستغرام" ميزة أمنية جديدة تتيح إرسال تنبيهات فورية لأولياء الأمور، في حال قيام أبنائهم المراهقين بالبحث المتكرر عن محتوى يتعلق بالانتحار أو إيذاء النفس.
 
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة الرقمية عبر "أدوات الإشراف"، حيث يتلقى الأهل إشعارات تزودهم بمواد تعليمية وتوجيهية لمساعدتهم على فتح حوار مع أبنائهم وتقديم الدعم النفسي اللازم.

ستبدأ المنصة بتفعيل هذه التنبيهات في الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا، مع خطة لتوسيع نطاقها عالمياً في وقت لاحق.
 
وتأتي هذه الرقابة الذكية لمواجهة محاولات الالتفاف على القيود الحالية، وضمان تدخل الأهل في الوقت المناسب لحماية القُصّر من المخاطر الرقمية، تزامناً مع توجه دولي لفرض قوانين أكثر صرامة على منصات التواصل الاجتماعي.

