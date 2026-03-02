تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
أكثر من 5 مليارات نسمة يترقبون خسوفاً كلياً نادراً للقمر غداً الثلاثاء
Lebanon 24
02-03-2026
|
15:08
يشهد العالم ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء الثالث من آذار لعام ألفين وستة وعشرين ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر سيتمكن أكثر من ثلاثة أرباع سكان الأرض من متابعته.
ووفقاً لبيانات وكالة الفضاء
الأمريكية
ناسا فإن هذا
العرض
السماوي سيبدأ في مراحله الجزئية عند الساعة التاسعة وخمسين دقيقة بالتوقيت العالمي ليدخل مرحلة الخسوف الكلي بين الساعة 11 و4 دقائق و12 و3 دقائق ظهراً؛ حيث سيظهر القمر بلون أحمر داكن أو نحاسي نتيجة انكسار ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض وتأثره بالعوالق والملوثات الجوية التي تزيد من قتامة لونه.
وستكون هذه الظاهرة مرئية بشكل كلي في مناطق شرق
آسيا
وأستراليا والمحيط الهادئ بينما تظهر فجراً في أمريكا الشمالية والوسطى وأجزاء من أميركا الجنوبية؛ وفي المقابل أكد المختصون وعلماء الفلك أن الخسوف لن يكون مشاهداً في منطقة
الشرق الأوسط
وأفريقيا والجزء
الغربي
من قارة
أوروبا
بسبب وجود القمر تحت الأفق خلال كافة مراحل الظاهرة.
وطمأنت وكالات الفضاء هواة الفلك بأن رصد الخسوف القمري آمن تماماً للعين المجردة ولا يتطلب معدات خاصة مما يجعله فرصة مثالية للتصوير والتوثيق خاصة عند ظهوره فوق المعالم الأرضية المختلفة.
