تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إصدارات أخرى جديدة.. أسبوع مثير لآبل ومفاجآت في الايام المقبلة

Lebanon 24
03-03-2026 | 03:11
A-
A+
إصدارات أخرى جديدة.. أسبوع مثير لآبل ومفاجآت في الايام المقبلة
إصدارات أخرى جديدة.. أسبوع مثير لآبل ومفاجآت في الايام المقبلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت آبل رسمياً أسبوعها الحافل بالإعلانات، في خطوة غير مسبوقة تستبدل فيها مؤتمرها الصحفي العالمي التقليدي بسلسلة من الإطلاقات المتتالية على مدار ثلاثة أيام، لإطالة أمد التشويق والاهتمام بإصداراتها.

البداية جاءت بالكشف عن جهازها الأحدث "iphone 17e"، ونسخة جديدة من "iPad Air"، مع وعود بمفاجآت إضافية قبل إسدال الستار.

3 أيام من المفاجآت
من جانبه، مهد الرئيس التنفيذي تيم كوك، الأجواء عبر منشور على منصة "إكس"، تحدث فيه عن "أسبوع كبير قادم"، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل منذ صباح اليوم 2 آذار حتى الأربعاء 4 آذار الجاري؛ عبر بيانات صحفية ومقاطع فيديو تُنشر باستمرار.
ويُختتم أسبوع آبل بفعالية مغلقة تحت عنوان "تجربة آبل الخاصة" في نيويورك ولندن وشنغهاي، حيث يُتاح للإعلاميين تجربة الأجهزة الجديدة عملياً.

هذه الاستراتيجية - وفق آبل - تمنح كل منتج مساحته الخاصة من الاهتمام، وتُبقي الزخم الإعلامي مستمراً طوال الأسبوع.

"iPhone 17e".. الفئة الاقتصادية بلمسة أقوى
أطلقت آبل رسمياً، هاتف "آيفون 17e" بسعر يبدأ من 599 دولاراً أمريكياً للفئة الأقل، مع تحسينات لافتة تشمل:
- معالج A19 الجديد الأسرع أداءً.

- مضاعفة سعة التخزين إلى 256 غيغابايت.

- نسخة أعلى بسعة تخزين 512 غيغا بايت.

- شاشة بحجم 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.

- دعم تقنية "MagSafe" للشحن المغناطيسي.

- طبقة حماية "Ceramic Shield 2".

- لون وردي فاتح جديد إلى جانب الأسود والأبيض

تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف في 4 آذار، على أن يتوفر الجهاز رسمياً في الأسواق 11 آذار، فيما تُعتبر تقنية "MagSafe" أبرز النقاط المرتقبة في الهاتف الجديد بعد غيابها في النسخة السابقة، ما يعزز تجربة الشحن اللاسلكي ويفتح الباب أمام استخدام الملحقات المغناطيسية بسهولة أكبر.

"iPad Air M4" الجديد.. قوة أكبر في الفئة المتوسطة
كشفت آبل أيضاً عن نسخة محدثة من جهازها "iPad Air"، بسعر يبدأ من 599 دولاراً لطراز 11 بوصة، و799 دولاراً لطراز 13 بوصة.
الجهاز يأتي بشريحة متطورة من سلسلة "M"، مزوداً بمعالج "M4" وذاكرة أكبر من سابقه، مع تحسينات في الأداء، ووحدة الرسومات تساعية النواة بأداء رسومات أسرع ما يعزز مكانته كخيار متوازن بين القوة والسعر. 

ويستهدف الجهاز المستخدمين الباحثين عن أداء احترافي دون الوصول إلى فئة "iPad Pro" الأعلى تكلفة.

6 إصدارات أخرى متوقعة خلال اليومين القادمين
بحسب "توماس جايد" لا يزال الترقب مستمراً، إذ تشير التوقعات إلى احتمال الكشف خلال اليومين المقبلين عن:

- جهاز "MacBook" منخفض التكلفة بمعالج A18.

- جهاز "MacBook Pro" بمعالجات M5 Pro وM5 Max

- جهاز "MacBook Air M5" بقياس 13 و15 بوصة.

- تحديثات لأجهزة "Mac studio".

- شاشة "Studio Display".

- جيل جديد من "iPad" الأساسي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التايمز عن مصادر: نحو 1500 جندي بريطاني يتوقع مشاركتهم في تدريبات في غرينلاند خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي: الضربات في لبنان ستستمر في الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
برق ورعد ورياح.. اليكم طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء إيسنا الإيرانية: مسؤول إيراني كبير سيقوم بزيارة مهمة إلى سلطنة ⁧عمان⁩ خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
03/03/2026 14:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

الكشف عن

نيويورك

تيم كوك

أمريكي

iphone

studio

تيم ⁧

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:08 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:58 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-03-02
Lebanon24
15:08 | 2026-03-02
Lebanon24
12:58 | 2026-03-02
Lebanon24
10:41 | 2026-03-02
Lebanon24
08:05 | 2026-03-02
Lebanon24
03:49 | 2026-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24