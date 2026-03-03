إصدارات أخرى جديدة.. أسبوع مثير لآبل ومفاجآت في الايام المقبلة

بدأت آبل رسمياً أسبوعها الحافل بالإعلانات، في خطوة غير مسبوقة تستبدل فيها مؤتمرها الصحفي العالمي التقليدي بسلسلة من الإطلاقات المتتالية على مدار ثلاثة أيام، لإطالة أمد التشويق والاهتمام بإصداراتها.



البداية جاءت بالكشف عن جهازها الأحدث " 17e"، ونسخة جديدة من "iPad Air"، مع وعود بمفاجآت إضافية قبل إسدال الستار.



3 أيام من المفاجآت

من جانبه، مهد الرئيس التنفيذي ، الأجواء عبر منشور على منصة "إكس"، تحدث فيه عن "أسبوع كبير قادم"، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل منذ 2 آذار حتى الأربعاء 4 آذار الجاري؛ عبر بيانات صحفية ومقاطع فيديو تُنشر باستمرار.

ويُختتم أسبوع آبل بفعالية مغلقة تحت عنوان "تجربة آبل الخاصة" في ولندن وشنغهاي، حيث يُتاح للإعلاميين تجربة الأجهزة الجديدة عملياً.



هذه الاستراتيجية - وفق آبل - تمنح كل منتج مساحته الخاصة من الاهتمام، وتُبقي الزخم الإعلامي مستمراً طوال الأسبوع.



"iPhone 17e".. الفئة الاقتصادية بلمسة أقوى

أطلقت آبل رسمياً، هاتف "آيفون 17e" بسعر يبدأ من 599 دولاراً أمريكياً للفئة الأقل، مع تحسينات لافتة تشمل:

- معالج A19 الجديد الأسرع أداءً.



- مضاعفة سعة التخزين إلى 256 غيغابايت.



- نسخة أعلى بسعة تخزين 512 غيغا بايت.



- شاشة بحجم 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60 ، وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.



- دعم تقنية "MagSafe" للشحن المغناطيسي.



- طبقة حماية "Ceramic Shield 2".



- لون وردي فاتح جديد إلى جانب الأسود والأبيض



تبدأ الطلبات المسبقة للهاتف في 4 آذار، على أن يتوفر الجهاز رسمياً في الأسواق 11 آذار، فيما تُعتبر تقنية "MagSafe" أبرز النقاط المرتقبة في الهاتف الجديد بعد غيابها في النسخة السابقة، ما يعزز تجربة الشحن اللاسلكي ويفتح الباب أمام استخدام الملحقات المغناطيسية بسهولة أكبر.



"iPad Air M4" الجديد.. قوة أكبر في الفئة المتوسطة

كشفت آبل أيضاً عن نسخة محدثة من جهازها "iPad Air"، بسعر يبدأ من 599 دولاراً لطراز 11 بوصة، و799 دولاراً لطراز 13 بوصة.

الجهاز يأتي بشريحة متطورة من سلسلة "M"، مزوداً بمعالج "M4" وذاكرة أكبر من سابقه، مع تحسينات في الأداء، ووحدة الرسومات تساعية النواة بأداء رسومات أسرع ما يعزز مكانته كخيار متوازن بين القوة والسعر.



ويستهدف الجهاز المستخدمين الباحثين عن أداء احترافي دون الوصول إلى فئة "iPad Pro" الأعلى تكلفة.



6 إصدارات أخرى متوقعة خلال اليومين القادمين

بحسب "توماس جايد" لا يزال الترقب مستمراً، إذ تشير التوقعات إلى احتمال الكشف خلال اليومين المقبلين عن:



- جهاز "MacBook" منخفض التكلفة بمعالج A18.



- جهاز "MacBook Pro" بمعالجات M5 Pro وM5 Max



- جهاز "MacBook Air M5" بقياس 13 و15 بوصة.



- تحديثات لأجهزة "Mac ".



- شاشة "Studio Display".



- جيل جديد من "iPad" الأساسي.