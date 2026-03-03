تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
متفرقات
لتحويل هاتفك الأندرويد إلى مساعد ذكي... اليكم أبرز 5 حيل في "جيميني"
Lebanon 24
03-03-2026
|
10:12
كشفت تقارير تقنية حديثة عن مجموعة من المزايا والحيل "الخفية" في تطبيق
الذكاء الاصطناعي
"
غوغل
جيميني
" (Google Gemini) لمستخدمي هواتف أندرويد، والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير الوقت.
وتتضمن هذه الحيل إمكانية استخدام "جيميني" كبديل متطور لمساعد غوغل التقليدي، حيث يمكنه تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة في "جي ميل" (Gmail) بلمحة بصر، وتحديد المواعيد والمهام مباشرة عبر
الأوامر الصوتية
المعقدة.
كما أشار التقرير إلى ميزة "التفاعل مع الشاشة"، التي تتيح للمستخدمين سؤال الذكاء الاصطناعي عن محتوى فيديو أو مقال مفتوح حالياً دون الحاجة لنسخ النصوص.
وتبرز أيضاً قدرة "جيميني" على صياغة الردود الذكية والرسائل النصية بأساليب لغوية متنوعة، بالإضافة إلى التكامل مع تطبيقات الخرائط (Google Maps) لتخطيط الرحلات والبحث عن الأماكن بطريقة حوارية سلسة؛ مما يجعل من هاتفك الذكي مساعداً شخصياً فائق الذكاء يتجاوز مجرد البحث التقليدي.
