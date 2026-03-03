آبل تكشف عن ماك بوك برو بمعالجات M5

أعلنت شركة Apple عن تحديثات جديدة في سلسلة أجهزة برو الموجهة للمحترفين، عبر طرح معالجات M5 Pro وM5 Max في إصدارات 14 و16 بوصة، مع تحسينات في الأداء وسرعة التخزين وزيادة السعة الافتراضية للذاكرة.

يتميز كل من معالجات M5 Pro وM5 Max بتصميم CPU مكون من 18 نواة، منها 6 "نوى فائقة الأداء" و12 نواة أداء جديدة مخصصة للأعمال متعددة الخيوط. بينما يصل أداء الرسوميات في M5 Pro إلى 20 نواة، في حين يدعم M5 Max حتى 40 نواة، مع تحسينات تصل إلى 20٪ مقارنة بالجيل السابق. كما ارتفعت سعة نقل البيانات لتصل إلى 307 جيجابايت/ثانية في M5 Pro و614 جيجابايت/ثانية في M5 Max، مع دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 بفضل شريحة N1 الجديدة.

بالنسبة للتخزين، يبدأ طراز M5 Pro من 1 تيرابايت، بينما يبدأ M5 Max من 2 تيرابايت، مع زيادة سرعة التخزين إلى ضعف الجيل السابق. وتبدأ الأسعار من 1,699 دولار للطراز الأساسي بمعالج M5، و2,199 دولار لطراز 14 بوصة بمعالج M5 Pro، و2,699 دولار لطراز 16 بوصة، في حين يبدأ M5 Max من 3,599 دولار للطراز 14 بوصة و3,899 دولار للطراز 16 بوصة. وتصل مدة البطارية إلى 22 ساعة في M5 Pro و20 ساعة في M5 Max.

كما كشفت آبل عن تحديث لشاشتي Display وStudio Display XDR بقياس 27 بوصة، مع تحسين جودة كاميرا Center Stage ودعم Thunderbolt 5، بينما يستخدم طراز XDR إضاءة mini-LED وتحديث معدل يصل إلى 120 وسطوع يصل إلى 2,000 نت في وضع HDR، بأسعار تبدأ من 1,599 دولار للشاشة العادية و3,299 دولار لطراز XDR، مع خيارات إضافية لتشطيب النانو-تكستشر مقابل 300 دولار.

تبدأ الطلبات المسبقة على أجهزة ماك بوك برو الجديدة في 4 آذار، على أن تتوفر في المتاجر اعتبارًا من 11 آذار في ، باللونين الأسود والفضي.