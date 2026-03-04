مُتحدية ChatGPT وGemini.. "ديب سيك" الصينية تُطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي

بعد أكثر من عام على إصدارها الأخير، تنوي شركة "ديب سيك" إطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي قريبا.



ووفقا لتقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، ينظر إلى الإطلاق المخطط لنموذج "ديب سيك" الجديد على أنه اختبار آخر لقدرة على منافسة شركات الأميركية مثل chatgpt و"جيميني" (Gemini).



وتصدر النموذج الأصلي للشركة الذي أطلق في كانون الثاني 2025، تطبيقات الهواتف في ، ووصفه الرئيس الأميركي بأنه "نداء يقظة" لصناعة التكنولوجيا.



ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن نموذج DeepSeek V4 ديب سيك V4 الجديد سيكون "متعدد الوسائط"، أي قادرا على توليد الصور والفيديو والنصوص.



وفي خطوة غير معتادة، كشفت تقارير من " " أن الشركة التي تتخذ من هانغتشو مقرا لها، لم تعرض نموذجها الجديد على صانعي الرقائق مثل "إنفيديا"، بل شاركته مع موردين محليين مثل " ". ويعتقد أن هذه الخطوة تخالف الممارسات المعتادة في الصناعة، حيث يتم عادة مشاركة النماذج الجديدة لضمان توافق البرامج مع الأجهزة. ويرجح المراقبون أن تكون هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة الصينية لتقليل هيمنة صانعي الرقائق الأميركيين.(روسيا اليوم)





