مُتحدية ChatGPT وGemini.. "ديب سيك" الصينية تُطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
04-03-2026 | 01:00
مُتحدية ChatGPT وGemini.. ديب سيك الصينية تُطلق نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي
بعد أكثر من عام على إصدارها الأخير، تنوي شركة "ديب سيك" الصينية إطلاق نموذجها الرئيسي الجديد للذكاء الاصطناعي قريبا. 

ووفقا لتقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، ينظر إلى الإطلاق المخطط لنموذج "ديب سيك" الجديد على أنه اختبار آخر لقدرة الصين على منافسة شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية مثل chatgpt و"جيميني" (Gemini).

وتصدر النموذج الأصلي للشركة الذي أطلق في كانون الثاني 2025، تطبيقات الهواتف في الولايات المتحدة، ووصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "نداء يقظة" لصناعة التكنولوجيا.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن نموذج  DeepSeek V4 ديب سيك V4 الجديد سيكون "متعدد الوسائط"، أي قادرا على توليد الصور والفيديو والنصوص.

وفي خطوة غير معتادة، كشفت تقارير من "رويترز" أن الشركة التي تتخذ من هانغتشو مقرا لها، لم تعرض نموذجها الجديد على صانعي الرقائق الأميركيين مثل "إنفيديا"، بل شاركته مع موردين محليين مثل "هواوي". ويعتقد أن هذه الخطوة تخالف الممارسات المعتادة في الصناعة، حيث يتم عادة مشاركة النماذج الجديدة لضمان توافق البرامج مع الأجهزة. ويرجح المراقبون أن تكون هذه الخطوة جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة الصينية لتقليل هيمنة صانعي الرقائق الأميركيين.(روسيا اليوم)

