عطل يضرب "فيسبوك" يمنع الآلاف حول العالم من الوصول إلى حساباتهم

أبلغ آلاف المستخدمين، بعد ظهر يوم الثلاثاء، عن تعطل وصعوبة في الوصول إلى المنصة.

ووفقا لموقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال المواقع، بدأت مشاكل "فيسبوك" بعد الساعة 8:00 مساء بتوقيت غرينتش، حيث تلقت أكثر من 11 ألف بلاغ خلال ساعة.

وتركزت 61% من البلاغات حول مشاكل في الموقع الإلكتروني، و17% حول صعوبة تسجيل الدخول.

وأفاد مستخدمون برسالة على شاشاتهم مفادها: "حسابك غير متاح حاليا بسبب مشكلة في الموقع. نتوقع حل هذه المشكلة قريبا". بينما لاحظ آخرون إمكانية الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول رغم تعطل الموقع على الحواسيب.



ووفقا للبلاغات الواردة، فقد تركزت الأعطال في (مثل ديترويت وشيكاغو ولوس أنجلوس)، (مثل والمملكة المتحدة واليونان) وآسيا (مثل بنغلاديش وكوريا الجنوبية). (روسيا اليوم)