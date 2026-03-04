تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
عطل يضرب "فيسبوك" يمنع الآلاف حول العالم من الوصول إلى حساباتهم
Lebanon 24
04-03-2026
|
07:55
photos
أبلغ آلاف المستخدمين، بعد ظهر يوم الثلاثاء، عن تعطل
فيسبوك
وصعوبة في الوصول إلى المنصة.
ووفقا لموقع Downdetector المتخصص في رصد أعطال المواقع، بدأت مشاكل "فيسبوك" بعد الساعة 8:00 مساء بتوقيت غرينتش، حيث تلقت أكثر من 11 ألف بلاغ خلال ساعة.
وتركزت 61% من البلاغات حول مشاكل في الموقع الإلكتروني، و17% حول صعوبة تسجيل الدخول.
وأفاد مستخدمون برسالة على شاشاتهم مفادها: "حسابك غير متاح حاليا بسبب مشكلة في الموقع. نتوقع حل هذه المشكلة قريبا". بينما لاحظ آخرون إمكانية الدخول عبر تطبيق الهاتف المحمول رغم تعطل الموقع على الحواسيب.
ووفقا للبلاغات الواردة، فقد تركزت الأعطال في
الولايات المتحدة
(مثل ديترويت وشيكاغو ولوس أنجلوس)،
أوروبا
(مثل
إيطاليا
والمملكة المتحدة واليونان) وآسيا (مثل بنغلاديش وكوريا الجنوبية). (روسيا اليوم)
