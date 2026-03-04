آبل توفر أغطية متعددة لحماية iPhone 17e مع MagSafe

فتحت آبل باب الطلبات المسبقة لأحدث إضافة إلى سلسلة هواتف آيفون 17، حيث أصبح 17e متاحًا للشراء الآن بعد الإعلان عنه يوم الاثنين، وستطلق آبل رسميًا أحدث هواتف آيفون يوم الأربعاء 11 .





ما هي مميزات iPhone 17e؟

يتميز آيفون 17e بسعة تخزين مضاعفة، وأداء أسرع، وتقنية MagSafe، وبالمقارنة مع آيفون 16e، يتميز آيفون 17e الجديد بأداء أسرع بفضل شريحة A19 ومودم C1X من آبل، وتصوير بورتريه من الجيل التالي مع ميزة التركيز والتحكم في العمق، ومقاومة للخدش أفضل بثلاث مرات بفضل زجاج Ceramic Shield 2 الأمامي، ودعم تقنية MagSafe مع شحن لاسلكي أسرع بمرتين.



ويبدأ سعر آيفون 17e من 599 دولارًا أمريكيًا لسعة تخزين 256 جيجابايت، أي ضعف سعة التخزين الأساسية مقارنةً بآيفون 16e، ويمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى مساحة تخزين محلية أكبر اختيار طراز 512 جيجابايت بسعر 799 دولارًا، أي بانخفاض قدره 100 دولار عن سعر iPhone 16e الذي يوفر نفس سعة التخزين، ويتوفر iPhone 17e بثلاثة ألوان الأسود، والأبيض، والوردي الفاتح الجديد.





احمِ جهاز iPhone 17e الجديد

تُقدّم Apple ثلاثة خيارات من الأغطية لجهاز iPhone 17e: غطاء سيليكون مع MagSafe (49 دولارًا)، وغطاء شفاف مع MagSafe (49 دولارًا)، وغطاء Beats مع MagSafe (45 دولارًا)، ويتميز غطاء السيليكون مع MagSafe بفتحات لتعليق حزام الكتف من Apple أو أي حزام آخر.



ويدعم هاتف iPhone 17e الآن تقنية MagSafe، وهو متوافق أيضًا مع محفظة FineWoven من Apple، ويمكنك تفعيل الشحن السريع باستخدام محول الطاقة USB-C بقوة 20 واط من Apple لشحن 50% من البطارية في 30 دقيقة فقط، ويحل هاتف iPhone 17e الجديد محل هاتف iPhone 16e الذي طرحته Apple قبل عام. ولا تزال Apple تبيع هاتفي وiPhone 16 Plus.

Advertisement