تكنولوجيا وعلوم

ميتا تعزز تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو ثريدز

Lebanon 24
04-03-2026 | 15:27
ميتا تعزز تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو ثريدز
ميتا تعزز تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو ثريدز photos 0
حققت منصة "ثريدز" التابعة لشركة "ميتا" إنجازًا استثنائيًّا وغير مسبوق في المشهد الرقمى، حيث تمكنت رسميًّا من تجاوز منصة "إكس"، المعروفة سابقًا باسم تويتر، على المستوى العالمي لأول مرة في تاريخها عبر الأجهزة المحمولة.

يمثل هذا التطور تحولًا جذريًّا فى ديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعى، ويؤكد نجاح استراتيجية ميتا فى بناء مجتمع رقمي بديل وجاذب للمستخدمين الذين يبحثون عن بيئة تواصل مختلفة وأكثر هدوءًا، وقد جاء هذا التفوق ليخالف العديد من التوقعات التقنية التي كانت تستبعد تمامًا قدرة أي منصة جديدة على إزاحة إكس من صدارة منصات التدوين المصغر في وقت قصير.

أرقام مفاجئة
وفقًا لبرودكاست "تكنولوجي ديلي" على أبل بودكاست،  وموقع theverge، فإن منصة ثريدز نفذت ما اعتبره الكثيرون أمرًا شبه مستحيل، حيث سجلت أرقامًا مفاجئة وضخمة في أعداد المستخدمين النشطين على الهواتف المحمولة عالميًّا لتتخطى منافستها المباشرة.

وأشار التقرير الصوتي إلى أن هذا التغير يمثل تحولًا دراماتيكيًّا في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، مدفوعًا بقدرة ميتا على الاستفادة من قاعدة مستخدميها لتعزيز نمو ثريدز بشكل متسارع.

دمج ميتا لميزات جديدة
يعكس هذا النجاح الذي حققته شركة ميتا التحولات العميقة في تفضيلات المستخدمين والتحديات المستمرة التي تواجهها منصة إكس منذ استحواذ إيلون ماسك عليها وتغيير سياساتها، ولقد استفادت ثريدز من حالة عدم الاستقرار والقرارات المثيرة للجدل في المنصة المنافسة، لتقدم نفسها كبديل آمن ومستقر للمعلنين والمستخدمين العاديين على حد سواء.

ومع استمرار ميتا في دمج ميزات جديدة وتوسيع نطاق الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة التصفح وتقديم التوصيات الذكية، يبدو أن الصراع على صدارة منصات التواصل الاجتماعي سيأخذ أبعادًا تقنية واستراتيجية أكثر حدة في المستقبل القريب.
 
