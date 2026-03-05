تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
بعيداً عن التخزين.. أفكار مبتكرة لإعادة استخدام الأقراص الصلبة القديمة
Lebanon 24
05-03-2026
|
16:00
photos
تتراكم الأقراص الصلبة القديمة في الأدراج بعد استبدالها بأخرى أحدث، لكن بدلاً من إرسالها إلى مكبات النفايات الإلكترونية، يمكن تحويل هذه القطع التقنية إلى أدوات مفيدة أو قطع ديكور فريدة تضفي لمسة إبداعية على مكتبك أو منزلك.
تزخر الأقراص الصلبة بمكونات داخلية ذات قيمة، فالمغناطيسات القوية من نوع "النيوديميوم" الموجودة بداخلها يمكن فكها واستخدامها في أغراض متعددة، مثل تثبيت الأدوات المعدنية أو السكاكين على الجدران في المطبخ، أو كمنظمات قوية للملاحظات والأوراق على الأسطح المعدنية.
على صعيد آخر، يمكن لهواة الأعمال اليدوية استغلال الغطاء المعدني للقرص مع بعض التعديلات البسيطة لتحويله إلى ساعة حائط ذات طابع صناعي "Industrial" يمنح المكان لمسة تقنية عصرية. كما يمكن تفكيك الأسطوانات اللامعة الموجودة في الداخل واستخدامها في مشاريع فنية أو حتى كديكور يعكس جماليات المكونات الإلكترونية الدقيقة.
بالنسبة لمن يبحث عن حلول عملية ومخفية، يمكن تعديل هيكل القرص الصلب الخارجي ليصبح خزنة صغيرة سرية لحفظ الأشياء الثمينة مثل النقود أو المفاتيح، حيث لا يتوقع أحد أن يحتوي قرص صلب قديم على مقتنيات ثمينة، مما يجعله وسيلة تمويه مثالية.
من الضروري التذكير بضرورة اتخاذ إجراءات أمنية صارمة قبل البدء في أي من هذه المشاريع؛ إذ يجب التأكد من تدمير البيانات المخزنة على القرص بشكل نهائي أو إتلاف الأسطوانات المادية إذا كان الهدف هو التخلص منه أو استخدامه كقطعة ديكور، وذلك لضمان عدم استعادة أي معلومات شخصية قد تكون بقيت مخزنة عليه.
