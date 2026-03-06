تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
من أفضل هواتف أندرويد.. تعرفوا إلى مواصفات Infinix الجديد

Lebanon 24
06-03-2026 | 01:00
أطلقت شركة Infinix هاتفها الجديد الذي صممته ليكون من بين أفضل الهواتف الذكية من حيث المواصفات والأداء وقدرات التصوير.

ويتميز هاتف Infinix Note 60 Ultra بهيكل بتصميم مميز، أبعاده (162.3/77.2/7.9) ملم، وزنه 220غ، وجاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP64، كما جهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وأتت شاشته من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1208/2644) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، سطوعها يصل إلى 4500 nits، كثافتها تعادل 429 بيكسل/الإنش تقريبا، وحمي بزجاج Corning Gorilla Glass 7i الشديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Ultimate، ومعالج رسوميات Mali-G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (200+50+8) ميغابيكسل، وفيها عدسة وعدسة ultrawide periscope telephoto، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

وزوّد الهاتف أيضا بمكبرات صوت من JBL، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)
 
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
سيُنافس أحدث هواتف أندرويد.. تعرفوا إلى مواصفات هاتف غوغل المنتظر
إليكم أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء حاليا
موتورولا تعلن عن واحد من أفضل هواتف أندرويد
