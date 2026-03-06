تحديثات في "غوغل ترانسليت" لتعزيز دقة الترجمة

أعلن تطبيق " ترانسليت" عن طرح تحديثات جديدة تهدف إلى رفع مستوى دقة الترجمة وتحسين تجربة المستخدم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتطوير أدواتها اللغوية وتزويد المستخدمين بنتائج أكثر احترافية وملاءمة للسياقات المختلفة.



وتشمل الميزات الجديدة تحسينات جوهرية في خوارزميات المعالجة اللغوية، مما يسهم في تقديم ترجمات أكثر طبيعية ودقة. كما يعمل التحديث على تعزيز الأداء في التعرف على اللغات واللهجات المتنوعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الترجمة الفورية، لضمان تواصل أسرع وأدق بين المستخدمين عبر مختلف اللغات.

