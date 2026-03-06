تحديث أندرويد أوتو يصل تدريجياً… وميزات الفيديو قادمة قريباً

أطلقت تحديثاً جديداً لتطبيق أندرويد يحمل الرقم 16.3، ليصل تدريجياً إلى المستخدمين حول العالم عبر .



وعلى الرغم من أن التحديث لا يتضمن تغييرات كبيرة ظاهرة للمستخدمين، إلا أنه يكشف عن ميزات قادمة قد تغيّر تجربة استخدام النظام داخل السيارات خلال الفترة المقبلة.



وكما هو الحال مع معظم تحديثات التطبيقات، قد يستغرق وصوله إلى جميع المستخدمين عدة أسابيع قبل أن يصبح متاحاً للجميع.



إصلاحات للأخطاء

بحسب التقارير التقنية، لا يقدم التحديث الجديد تغييرات كبيرة واضحة في واجهة الاستخدام أو الميزات اليومية. ومع ذلك، فمن المرجح أن يتضمن إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء والاستقرار، وهو أمر شائع في التحديثات المرحلية للتطبيق.



ويهدف أندرويد أوتو إلى تسهيل استخدام تطبيقات الهاتف أثناء القيادة، من خلال واجهة مبسطة وأزرار كبيرة وأوامر صوتية عبر مساعد غوغل، ما يسمح للسائقين بالوصول إلى الملاحة والموسيقى والرسائل دون تشتيت الانتباه عن الطريق.



ميزات جديدة قادمة

على الرغم من محدودية التغييرات الظاهرة، كشفت تحليلات النسخة الجديدة عن إشارات إلى ميزات قيد التطوير قد تصل مستقبلاً إلى أندرويد أوتو. ومن أبرزها دعم تطبيقات الفيديو داخل النظام، وهو ما قد يسمح بتشغيل تطبيقات مثل الفيديو عند توقف السيارة أو في ظروف معينة.



كما تشير الأدلة إلى أن غوغل تعمل أيضاً على إضافة خيار للتبديل بين الوضع الفاتح والداكن في الواجهة، إلى جانب تحسينات أخرى قد تشمل التحكم بالراديو أو بعض وظائف السيارة مباشرة من داخل النظام.



تحديثات أكبر مرتقبة

يرى مراقبون أن هذه التحديثات الصغيرة تمهد لإطلاق مجموعة أكبر من الميزات خلال الفترة المقبلة، وربما ضمن تحديث شامل للنظام داخل السيارات.



ومع استمرار تطوير أندرويد أوتو، تسعى غوغل إلى تحويله إلى منصة أكثر تكاملاً، تتيح للسائقين التحكم بمزيد من وظائف السيارة والتطبيقات من خلال شاشة واحدة سهلة الاستخدام أثناء القيادة.



Advertisement