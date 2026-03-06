تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تكنولوجيا وعلوم

خطوة مهمة من مايكروسوفت لمعالجة ثغرات فقدان البيانات في Copilot

Lebanon 24
06-03-2026 | 13:18
خطوة مهمة من مايكروسوفت لمعالجة ثغرات فقدان البيانات في Copilot
خطوة مهمة من مايكروسوفت لمعالجة ثغرات فقدان البيانات في Copilot photos 0
أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثات أمنية عاجلة وشاملة لمساعدها الذكي "مايكروسوفت 365 كوبيلوت" (Microsoft 365 Copilot)، بهدف منح المستخدمين والمؤسسات تحكمًا أكبر في البيانات والملفات التي يمكن للذكاء الاصطناعي الوصول إليها أثناء معالجة المعلومات.
تأتي هذه الخطوة بعد تلقي الشركة تقارير عديدة تفيد بقيام المساعد الذكي بإدراج معلومات سرية وحساسة مخزنة محليًا داخل تقاريره وملخصاته التي يولدها للموظفين. ستبدأ ميزات الحماية الجديدة بالعمل كإعدادات افتراضية خلال الفترة القادمة، مما يمنع الذكاء الاصطناعي من قراءة وتحليل الملفات التي لا يمتلك المستخدم صلاحيات صريحة بمشاركتها.

سياسات الحماية
وفقًا لموقع "هيلب نت سيكيوريتي" (Help Net Security) المتخصص في الأمن السيبراني، فإن هذه الاستجابة من مايكروسوفت تعتبر ضرورية لمعالجة ثغرات فقدان البيانات (DLP)، موضحًا أن سياسات الحماية كانت تُطبق سابقًا بفعالية على الملفات السحابية في خدمات "ون درايف" و"شيربوينت"، لكنها لم تكن تشمل الملفات المحفوظة محليًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمستخدمين، وهو ما كان يمثل ثغرة سمحت للذكاء الاصطناعي باستخراج ودمج معلومات حساسة دون قصد في استجاباته للمستخدمين النهائيين.

يعود السياق العام لهذه المشكلة إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركات عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في بيئات العمل اليومية. فبينما تسعى المؤسسات للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وأتمتة المهام، تظهر مخاطر جديدة تتعلق بالخصوصية وأمن البيانات الداخلية. وتعد هذه الخطوة من مايكروسوفت جزءًا من جهود أوسع في الصناعة التقنية لتطوير أطر عمل آمنة حسب التصميم (Secure-by-Design)، تضمن عدم تعارض أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع سياسات حماية أسرار الشركات والالتزامات القانونية المتعلقة بأمن المعلومات.

سد ثغرات الوصول المحلي
التحديث يعالج القصور السابق الذي كان يسمح للذكاء الاصطناعي بالوصول إلى بيانات حساسة غير محمية سحابيًا ومخزنة على الأجهزة الشخصية، تعكس هذه الخطوة ضرورة توفير أدوات ذكية قادرة على مساعدة الموظفين دون المساس بمعايير الأمان وسياسات خصوصية الشركات. (اليوم السابع)
 
