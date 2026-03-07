تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لمحبي الحواسب المحمولة الأنيقة والعملية.. جهاز جديد من آبل
Lebanon 24
07-03-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت آبل حاسب MacBook Neo الجديد الذي صممته لمحبي الحواسب المحمولة الأنيقة والمناسبة لمختلف الاحتياجات.
وهذا الجهاز يُعتبر كوريث للحواسب بمقاس 12 بوصة التي أنتجتها آبل ما بين عامي 2015 و2019، لكن جاء بتصميم أكثر عصرية ومواصفات تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين، ولا سيما الطلاب وموظفي المكاتب ممن لا يحتاجون إلى قدرات أداء فائقة.
ويتميز MacBook Neo بهيكل معدني أنيق مصنوع من الألمنيوم، بأبعاد (1.27/20.6/29.7) سم، ووزن خفيف يصل إلى 1.23 كجم، ومن الناحية التصميمية، يشبه الجهاز إلى حد كبير الإصدارات الحالية من MacBook Air وMacBook Pro بخطوطها المستطيلة الواضحة، ويأتي بشاشة بإطارات سوداء عريضة نسبيا.
وMacBook Neo مزود بأصغر شاشة بين جميع حواسيب آبل المحمولة الحالية، بقياس 13 بوصة، أي أقل بمقدار 0.6 بوصة من MacBook Air ، وتتميز الشاشة من نوع IPS بدقة عرض تبلغ (2408/1506) بيكسل، بسطوع يصل إلى 500 شمعة/الإنش تقريبا.
ويعمل هذا الجهاز بمعالج A18 Pro، نفس المعالج الموجود في هواتف Pro و
iphone 16
Pro Max، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، كما توجد منه نسخ مزودة بمستشعر لبصمة الإصبع Touch ID مدمج في لوحة المفاتيح.(روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جهاز محمول يتيح دراسة الجسيمات الكونية من النجوم المنفجرة
Lebanon 24
جهاز محمول يتيح دراسة الجسيمات الكونية من النجوم المنفجرة
07/03/2026 12:42:26
07/03/2026 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن شاهد عيان: الحكومة القطرية ترسل تحذيرات عبر الهواتف المحمولة من تهديد مرتفع
Lebanon 24
"رويترز" عن شاهد عيان: الحكومة القطرية ترسل تحذيرات عبر الهواتف المحمولة من تهديد مرتفع
07/03/2026 12:42:26
07/03/2026 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن بوست: إلغاء مناورات للفرقة 82 المحمولة جوا مع احتمالية نشرها بالشرق الأوسط
Lebanon 24
واشنطن بوست: إلغاء مناورات للفرقة 82 المحمولة جوا مع احتمالية نشرها بالشرق الأوسط
07/03/2026 12:42:26
07/03/2026 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية في كل المدارس
Lebanon 24
دولة تمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل الفصول الدراسية في كل المدارس
07/03/2026 12:42:26
07/03/2026 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
macbook pro
روسيا اليوم
iphone 16
iphone
روسيا
دمين
كوري
بيكس
تابع
قد يعجبك أيضاً
لحماية خصوصيتكم.. إعداد خفي من غوغل
Lebanon 24
لحماية خصوصيتكم.. إعداد خفي من غوغل
04:00 | 2026-03-07
07/03/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تساعدك الساعة الذكية على صيام صحي وآمن؟
Lebanon 24
كيف تساعدك الساعة الذكية على صيام صحي وآمن؟
23:00 | 2026-03-06
06/03/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوى جماعية ضد ميتا بسبب انتهاك الخصوصية في نظاراتها الذكية
Lebanon 24
دعوى جماعية ضد ميتا بسبب انتهاك الخصوصية في نظاراتها الذكية
15:46 | 2026-03-06
06/03/2026 03:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مهمة من مايكروسوفت لمعالجة ثغرات فقدان البيانات في Copilot
Lebanon 24
خطوة مهمة من مايكروسوفت لمعالجة ثغرات فقدان البيانات في Copilot
13:18 | 2026-03-06
06/03/2026 01:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث أندرويد أوتو يصل تدريجياً… وميزات الفيديو قادمة قريباً
Lebanon 24
تحديث أندرويد أوتو يصل تدريجياً… وميزات الفيديو قادمة قريباً
10:29 | 2026-03-06
06/03/2026 10:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
08:00 | 2026-03-06
06/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
07:00 | 2026-03-06
06/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2026-03-07
لحماية خصوصيتكم.. إعداد خفي من غوغل
23:00 | 2026-03-06
كيف تساعدك الساعة الذكية على صيام صحي وآمن؟
15:46 | 2026-03-06
دعوى جماعية ضد ميتا بسبب انتهاك الخصوصية في نظاراتها الذكية
13:18 | 2026-03-06
خطوة مهمة من مايكروسوفت لمعالجة ثغرات فقدان البيانات في Copilot
10:29 | 2026-03-06
تحديث أندرويد أوتو يصل تدريجياً… وميزات الفيديو قادمة قريباً
08:00 | 2026-03-06
تحديثات في "غوغل ترانسليت" لتعزيز دقة الترجمة
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24