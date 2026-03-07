تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

لمحبي الحواسب المحمولة الأنيقة والعملية.. جهاز جديد من آبل

Lebanon 24
07-03-2026 | 01:00
لمحبي الحواسب المحمولة الأنيقة والعملية.. جهاز جديد من آبل
أطلقت آبل حاسب MacBook Neo الجديد الذي صممته لمحبي الحواسب المحمولة الأنيقة والمناسبة لمختلف الاحتياجات.

وهذا الجهاز يُعتبر كوريث للحواسب بمقاس 12 بوصة التي أنتجتها آبل ما بين عامي 2015 و2019، لكن جاء بتصميم أكثر عصرية ومواصفات تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستخدمين، ولا سيما الطلاب وموظفي المكاتب ممن لا يحتاجون إلى قدرات أداء فائقة.

ويتميز MacBook Neo بهيكل معدني أنيق مصنوع من الألمنيوم، بأبعاد (1.27/20.6/29.7) سم، ووزن خفيف يصل إلى 1.23 كجم، ومن الناحية التصميمية، يشبه الجهاز إلى حد كبير الإصدارات الحالية من MacBook Air وMacBook Pro بخطوطها المستطيلة الواضحة، ويأتي بشاشة بإطارات سوداء عريضة نسبيا.

وMacBook Neo مزود بأصغر شاشة بين جميع حواسيب آبل المحمولة الحالية، بقياس 13 بوصة، أي أقل بمقدار 0.6 بوصة من MacBook Air ، وتتميز الشاشة من نوع IPS بدقة عرض تبلغ (2408/1506) بيكسل، بسطوع يصل إلى 500 شمعة/الإنش تقريبا.

ويعمل هذا الجهاز بمعالج A18 Pro، نفس المعالج الموجود في هواتف Pro و iphone 16 Pro Max، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، كما توجد منه نسخ مزودة بمستشعر لبصمة الإصبع Touch ID مدمج في لوحة المفاتيح.(روسيا اليوم)


