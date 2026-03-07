إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من vivo

نشرت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بمواصفات الهاتف المنافس الذي ستطرحه vivo في قريبا.

تبعا للتسريبات فإن هاتف iQOO Z11x المنتظر حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وحصل على منفذي Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.



شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 392 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يعادل 1250 nits.

ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Turbo، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 ، كاميرته الامامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.



حصل الهاتف أيضا على منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، وسيطرح بلونين أساسيين هما الأخصر والرمادي الغامق. (روسيا اليوم)