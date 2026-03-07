تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من vivo

Lebanon 24
07-03-2026 | 08:29
A-
A+
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من vivo
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من vivo photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بمواصفات الهاتف المنافس الذي ستطرحه vivo في الأسواق العالمية قريبا.
 
تبعا للتسريبات فإن هاتف iQOO Z11x المنتظر حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وحصل على منفذي Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.72 بوصة، دقة عرضها (1080/2400) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 392 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يعادل 1250 nits.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Mediatek Dimensity 7400 Turbo، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، كاميرته الامامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

حصل الهاتف أيضا على منفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية كبيرة بسعة 7200 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط، وسيطرح بلونين أساسيين هما الأخصر والرمادي الغامق. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاتف جديد ومتطور من Vivo.. هذه مميزاته
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد من موتورولا.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
طرق مجانية لإزالة الفيروسات وتأمين هاتفك.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
07/03/2026 18:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسواق العالمية

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

الرمادي

إنترنت

روسيا

ابيكس

سوميا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-03-07
Lebanon24
04:00 | 2026-03-07
Lebanon24
01:00 | 2026-03-07
Lebanon24
23:00 | 2026-03-06
Lebanon24
15:46 | 2026-03-06
Lebanon24
13:18 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24