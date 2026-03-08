تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
استقالة رئيسة الروبوتات في OpenAI اعتراضاً على استخدامات غير اخلاقية للذكاء الاصطناعي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-03-2026 | 00:12
استقالة رئيسة الروبوتات في OpenAI اعتراضاً على استخدامات غير اخلاقية للذكاء الاصطناعي
استقالة رئيسة الروبوتات في OpenAI اعتراضاً على استخدامات غير اخلاقية للذكاء الاصطناعي photos 0
استقالت كايتلين كالينوفسكي، رئيسة قسم الروبوتات في OpenAI، معلنة أن قرارها جاء على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والعسكري.

وفي بيان نشرته عبر حسابها، أوضحت كالينوفسكي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في الأمن القومي، إلا أن مراقبة الأميركيين من دون إشراف قضائي، إضافة إلى منح الأنظمة قدرة قتالية مستقلة من دون تفويض بشري مباشر، هي مسائل كان ينبغي أن تحظى بنقاش أوسع قبل المضي فيها.

وأكدت أن قرار الاستقالة لم يكن سهلاً، مشيرة إلى احترامها لقيادة OpenAI، وكذلك للفريق الذي عمل معها، مضيفة أن موقفها "يتعلق بالمبدأ وليس بالأشخاص" 

وختمت بالإشارة إلى أنها ستأخذ فترة قصيرة للتفكير في خطوتها المقبلة، مع تأكيدها استمرار اهتمامها بتطوير ما وصفته بـ"الذكاء الاصطناعي المادي المسؤول".
المصدر: خاص لبنان 24
