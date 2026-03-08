الأرخص في تاريخ أبل.. هذه مواصفات "MacBook Neo" الجديد

كشفت أبل عن حاسوبها المحمول الجديد بالكامل MacBook Neo، الذي يقدّم تجربة ماك بسعر يبدأ من 599 دولاراً، ليصبح بذلك أقل حاسوب محمول تكلفةً في تاريخ الشركة.



يتميز MacBook Neo بتصميم متين مصنوع بالكامل من الألومنيوم، مع هيكل انسيابي وحواف مستديرة تمنحه مظهراً أنيقاً وإحساساً بالصلابة وسهولة الحمل.



يزن الجهاز 1.22 كيلوجرام، ما يجعله مناسباً للحمل في حقيبة اليد أو الظهر.





ويتوفر بأربعة ألوان: الوردي الفاتح Blush، الأزرق النيلي Indigo، Silver، ولون Citrus الجديد، وتمتد هذه الألوان إلى لوحة المفاتيح Magic Keyboard بدرجات أفتح، مع خلفيات نظام متناسقة، ما يجعله الأكثر تنوعاً في الألوان ضمن عائلة .



مواصفات MacBook Neo



الشاشة: Liquid Retina قياس 13 بوصة بدقة 2408×1506 بكسل وسطوع 500 نقطة، مع دعم مليار لون وطبقة مقاومة للانعكاس لمشاهدة مريحة في مختلف ظروف الإضاءة.



المعالج: شريحة A18 Pro لتنفيذ المهام اليومية بسلاسة، مثل تصفح الإنترنت، بث المحتوى، تحرير الصور، والاستفادة من مزايا . وفق أبل، يقدم الجهاز أداءً أسرع بنسبة تصل إلى 50% في المهام اليومية مقارنة بالحاسوب الشخصي الأكثر مبيعاً المزود بـ Intel Core Ultra 5، وأداء أسرع بما يصل إلى 3 مرات في مهام الذكاء الاصطناعي.



الرسوميات: معالج رسومي مدمج بخمسة أنوية لتجربة سلسة في الألعاب والتطبيقات الإبداعية، ومحرك عصبي 16 نواة يدعم مهام الذكاء الاصطناعي محلياً مع الحفاظ على الخصوصية.



نظام التبريد والبطارية: يعمل بدون مروحة، مما يوفر تشغيلًا هادئاً، وعمر بطارية يصل إلى 16 ساعة.



لوحة المفاتيح ولوحة التتبع: Magic Keyboard ولوحة تتبع Multi-Touch كبيرة تدعم النقر، التمرير، السحب، والتكبير.



الأمان: إصدار مزود بمستشعر Touch ID لتسجيل الدخول بسرعة والمصادقة على عمليات الشراء عبر Apple Pay.



الكاميرا والصوت: كاميرا FaceTime HD بدقة 1080p مع تحسين معالجة الصور، وميكروفونان بتقنية توجيه الصوت، ومكبران جانبيان يدعمان Spatial Audio وصوت Dolby Atmos.



التوصيل: منفذي USB-C للشحن، نقل البيانات، وتوصيل الملحقات أو الشاشة الخارجية، ومنفذ سماعة رأس 3.5مم.



الاتصال: يدعم Wi-Fi 6E وBluetooth 6.



نظام التشغيل: macOS Tahoe مع تطبيقات مدمجة مثل وPhotos وMessages وFaceTime، وميزات Apple Intelligence، مع تشفير وحماية قوية للخصوصية، وتكامل سلس مع عبر Continuity وHandoff وUniversal Clipboard وiPhone Mirroring.



يتوفر MacBook Neo للطلب المسبق حالياً، على أن يبدأ طرحه في الأسواق يوم الأربعاء 11 آذار.