ميزة جديدة في رسائل غوغل تمنع إرسال الردود الذكية عن طريق الخطأ

بدأت شركة Google بطرح ميزة جديدة في تطبيق Google Messages تحمل اسم Tap to Draft، وتهدف إلى الحدّ من الأخطاء الشائعة عند استخدام الردود الذكية، ومنح المستخدمين تحكماً أكبر قبل إرسال الرسائل المقترحة تلقائياً، وهي مشكلة اشتكى منها كثيرون في السابق.



ردود سريعة لكن أكثر أماناً



تعتمد الميزة على اقتراح ردود جاهزة بناءً على مضمون الرسالة الواردة. وفي النسخ الحالية من التطبيق، يؤدي الضغط على أحد الاقتراحات إلى إرسال الرد فوراً من دون إمكانية تعديله، ما قد يتسبب أحياناً في إرسال رسالة غير مقصودة.



أما مع التحديث الجديد Tap to Draft، فلن يُرسل الرد الذكي مباشرة بعد الضغط عليه، بل يُضاف إلى خانة الكتابة كمسودة، بحيث يستطيع المستخدم تعديل النص أو إضافة كلمات قبل الإرسال.



تحسين في تجربة الاستخدام



التغيير يبدو بسيطاً، لكنه مهم عملياً، إذ إن كثيراً من المستخدمين كانوا يرسلون الردود المقترحة عن طريق الخطأ أثناء تصفح الخيارات أو بسبب الضغط غير المقصود.

الميزة الجديدة تضيف خطوة مراجعة قبل الإرسال، ما يقلل من الإحراج أو سوء الفهم الناتج عن ردود تلقائية لا تناسب سياق المحادثة.



طرح تدريجي للمستخدمين



وبحسب تقارير تقنية، بدأت Google طرح الميزة تدريجياً داخل تطبيق Google Messages، على أن تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين خلال الفترة المقبلة.



وغالباً ما تعتمد الشركة هذا الأسلوب في تحديثاتها، حيث تختبر الميزات الجديدة لدى شريحة محدودة أولاً قبل إطلاقها على نطاق واسع للتأكد من استقرارها.



ويأتي هذا التحديث ضمن سلسلة تحسينات متواصلة أضافتها إلى تطبيق المراسلة، من بينها مشاركة الموقع في الوقت الفعلي، وتحديثات على الواجهة، ودعم أفضل لرسائل RCS، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة التطبيق على المنافسة في سوق تطبيقات المراسلة، وتقديم تجربة استخدام أكثر سلاسة لمستخدمي نظام أندرويد.

