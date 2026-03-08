Galaxy Z TriFold أصبح هاتفًا مثيرًا للجدل

يبدو هاتف Z TriFold ثلاثي الطيات من شركة كأنه ابتكار ثوري، إلى أن يتبين عكس ذلك.



نظريًا، يُعد هذا الهاتف التطور المثالي لهاتف Galaxy Z Fold القابل للطي، ويُعتبر أقرب إلى الجهاز اللوحي من أي هاتف قابل للطي بمفصلة واحدة.

مع ذلك، فإن تصميمه الطموح يجعله أكثر عرضة لأعطال الأجهزة، وهذا تحديدًا سبب ابتعاد كثير من المستخدمين عنه، بحسب تقرير لموقع "Phone Arena" المتخصص في ، اطلعت عليه "العربية Business".



مخاطرة كبيرة لمنتج ب 2,900 دولار

تشير التقارير إلى أن "سامسونغ" ستنتج ما بين 100,000 و200,000 وحدة فقط من Galaxy Z TriFold. وقد طرحت الشركة وحدات محدودة على دفعات في أسواق ، وتُباع بالكامل في غضون دقائق من طرحها للبيع.



ورغم أن ذلك يعكس الجهاز، فقد بدأت عيوبه في الظهور مع توسع المبيعات؛ إذ تم توثيق ثلاث حالات على الأقل من أعطال الشاشة، ما يشير إلى خلل في الجهاز.



وفي استطلاع رأي لموقع "Phone Arena" حول ما إذا كانت التقارير عن أعطال الشاشة ستؤثر على قرارهم بشراء "Galaxy Z TriFold"، أجاب 333 (56%)، من بين 598 مستخدمًا، بنعم. بينما قال 197 (33%) إنّ قرارهم سيتوقف على كيفية تعامل "سامسونغ" مع الشكاوى.



فيما قال 68 مستخدمًا فقط (11%) إنّ التقارير لن تغير رأيهم بشأن شراء الجهاز.



جهاز ذو جاذبية محدودة

يضمن السعر الباهظ لهاتف Galaxy Z TriFold أن يظل جمهوره المستهدف محدودًا بعشاق التكنولوجيا والمستخدمين المتقدمين. علاوة على ذلك، وكما اعترفت "سامسونغ"، فإن الجهاز يمثل تحديًا هندسيًا معقدًا ويتطلب مكونات مخصصة.



وهذه التعقيدات هي السبب في أن "سامسونغ" قد تتخلى عن إصدار نسخة ثانية منه، على الأقل في القريب.



ومع أن "سامسونغ" تستحق الثناء على تقديمها فئة جديدة في الأسواق التي حُظرت فيها " "، إلا أن المخاوف بشأن متانة الجهاز على المدى تعني أن معظم العملاء سيترددون في شرائه.



في حين أن معظم العملاء لن يرغبوا في إنفاق 2,900 دولار على هاتف قد يندمون على شرائه، يجد البعض الآخر أن حداثة تصميمه تفوق المخاطرة المالية.



وفي النهاية، لا تخلو منتجات الجيل الأول من العيوب، ومخاطرة الفشل هي ثمن مقبول مقابل الابتكار.