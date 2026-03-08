من البرتقالي إلى الوردي.. كيف يمكن تغيير لون آيفون 17 برو؟

كشف تقرير تقني أن أحد الألوان الجديدة في هاتف آيفون 17 برو قد يتعرض لتغير غير متوقع، حيث يمكن أن يتحول اللون Cosmic Orange إلى درجة قريبة من الوردي عند تعرضه لبعض مواد التنظيف المنزلية.



ووفقاً لما أورده موقع "CNET"، فإن مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين، الموجودة في كثير من المنظفات والمطهرات المنزلية، قد تتفاعل مع الطبقة الخارجية للهاتف، ما يؤدي إلى تغير لون الإطار المعدني من البرتقالي إلى لون مائل إلى الوردي.



التغير يقتصر على الإطار المعدني

وأشار التقرير إلى أن هذا التغير اللوني يقتصر على الجزء المعدني من الجهة الخلفية للهاتف، بينما لا يتأثر الجزء المصنوع من الزجاج.



وجاءت هذه النتيجة بعد تجربة قام خلالها المختبرون بتعريض الهاتف عمداً لبعض المنزلية لمعرفة تأثيرها على اللون، حيث لاحظوا أن التغير لا يحدث فوراً، لكنه يظهر تدريجياً .

السبب في طريقة معالجة المعدن

ويعود السبب إلى الطريقة التي تصنع بها "أبل" إطار الهاتف، إذ يستخدم اللون البرتقالي طبقة معدنية مؤكسدة (Anodized Metal) يتم فيها إدخال الصبغة داخل مسامات دقيقة في المعدن ثم إغلاقها بطبقة حماية.



لكن في حال تعرض هذه الطبقة الواقية للتلف بفعل مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين، قد تتغير الصبغة أو تتلاشى، ما يؤدي إلى تحول اللون.



لا تأثير على أداء الهاتف

ورغم هذا التغير في المظهر، يؤكد التقرير أن الأمر تجميلي فقط ولا يؤثر على أداء الهاتف أو وظائفه.



كما أن تشير بوضوح في صفحة الدعم الخاصة بها إلى ضرورة تجنب استخدام المنتجات التي تحتوي على المبيضات أو بيروكسيد الهيدروجين عند تنظيف هواتف آيفون.



لذلك، تمتلك هاتف آيفون 17 برو باللون Cosmic Orange، فقد يكون من الأفضل الابتعاد عن هذه المواد للحفاظ على مظهره الأصلي، خصوصاً مع سعر الجهاز الذي يتجاوز ألف دولار.