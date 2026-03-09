تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تحذير علمي جديد.. الأقمار الصناعية تهدد نوم البشر وصحتهم

Lebanon 24
09-03-2026 | 11:34
A-
A+
تحذير علمي جديد.. الأقمار الصناعية تهدد نوم البشر وصحتهم
تحذير علمي جديد.. الأقمار الصناعية تهدد نوم البشر وصحتهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر علماء من جامعة نورث وسترن الأمركية من أن الأقمار الصناعية للاتصالات التي تملأ سماء الليل قد تعرض صحتنا للخطر، بسبب التلوث الضوئي الذي تحدثه وتعطيلها للساعة البيولوجية للجسم.
 
والساعة البيولوجية هي نظام داخلي دقيق يخبر الجسم متى ينام ومتى يستيقظ، كما أنها تنظم الهرمونات والهضم ودرجة حرارة الجسم.
 
وأي تعرض للضوء ليلا - حتى لو كان بسيطا - يربك هذه الساعة، ما يسبب على المدى القصير بطء التئام الجروح ومشاكل هضمية وفقدان الذاكرة المؤقت والإرهاق، أما على المدى الطويل تؤثر هذه الاضطرابات على الجهاز العصبي، والأيض، والجهاز الهضمي، والغدد الصماء، ما قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع الضغط وضعف المناعة.

وبعض هذه الأقمار ضخمة جدا لدرجة تثير الدهشة، فشركة AST SpaceMobile، على سبيل المثال، أطلقت قمرا تجاريا يسمى BlueBird 6، بطول 2400 قدم، أي ما يعادل حجم ملعب تنس مزدوج تقريبا، وهو ساطع لدرجة يمكن رؤيته بالعين المجردة بوضوح. ويحذر علماء الفلك من أن آلاف الأقمار الساطعة قد تغير شكل السماء الليلية إلى الأبد، حيث قال أحد الباحثين إن السماء تحتوي على 1000 نجم مرئي بالعين المجردة فقط، فما بالنا بإضافة 400 ألف قمر صناعي متحرك.
 
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك مشروع مثير للجدل لشركة ناشئة تدعى Reflect Orbital تخطط لاستخدام أقمار مزودة بمرايا عملاقة لعكس ضوء الشمس نحو الأرض بعد غروبها، ما قد يغمر مدنا كاملة بضوء نهاري في منتصف الليل. 

وعلى الرغم من أن الشركة تؤكد أن الضوء المنعكس سيكون ناعما كوهج القمر، إلا أن علماء الفلك قلقون من تأثير ذلك على الحياة البرية والبشر على حد سواء.

وهناك حاليا أكثر من 12 ألف قمر صناعي تدور حول الأرض بسرعة 17500 ميل في الساعة، ويتم إطلاق عشرات الأقمار الجديدة أسبوعيا لتوسيع تغطية الإنترنت، وهناك طلبات مقدمة لإطلاق 1.7 مليون قمر إضافي في المستقبل.

ولا يضر الضوء الاصطناعي ليلا البشر فقط، بل يمتد ضرره ليشمل الحيوانات أيضا، فهو يربك السلاحف البحرية الصغيرة فتدفعها نحو المناطق المأهولة بدلا من البحر، ويتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة في المدن. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: صور الأقمار الصناعية تظهر أن الجيش الإسرائيلي يحتل ما نسبته 54% من مساحة قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تنفي مصادرة الصحون اللاقطة للأقمار الصناعية من المنازل
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقعين نوويين إيرانيين قُصفا العام الماضي
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لرويترز عن صور أقمار صناعية: الجيش الإسرائيلي بنى تحصينات في مناطق قريبة من الخط الأصفر
lebanon 24
Lebanon24
09/03/2026 21:48:46 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

تكنولوجيا وعلوم

روسيا اليوم

المستقبل

بات على

الطويل

القصير

السكري

روسيا

المجر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
11:23 | 2026-03-09
Lebanon24
05:55 | 2026-03-09
Lebanon24
02:00 | 2026-03-09
Lebanon24
00:00 | 2026-03-09
Lebanon24
17:00 | 2026-03-08
Lebanon24
11:23 | 2026-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24