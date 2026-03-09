تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
8
o
طرابلس
10
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
10
o
جونية
4
o
النبطية
3
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
تحذير علمي جديد.. الأقمار الصناعية تهدد نوم البشر وصحتهم
Lebanon 24
09-03-2026
|
11:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر علماء من جامعة نورث وسترن الأمركية من أن الأقمار الصناعية للاتصالات التي تملأ سماء الليل قد تعرض صحتنا للخطر، بسبب التلوث الضوئي الذي تحدثه وتعطيلها للساعة البيولوجية للجسم.
والساعة البيولوجية هي نظام داخلي دقيق يخبر الجسم متى ينام ومتى يستيقظ، كما أنها تنظم الهرمونات والهضم ودرجة حرارة الجسم.
وأي تعرض للضوء ليلا - حتى لو كان بسيطا - يربك هذه الساعة، ما يسبب على المدى
القصير
بطء التئام الجروح ومشاكل هضمية وفقدان الذاكرة المؤقت والإرهاق، أما على المدى
الطويل
تؤثر هذه الاضطرابات على الجهاز العصبي، والأيض، والجهاز الهضمي، والغدد الصماء، ما قد يؤدي إلى أمراض القلب والسكري والسمنة وارتفاع الضغط وضعف المناعة.
وبعض هذه الأقمار ضخمة جدا لدرجة تثير الدهشة، فشركة AST SpaceMobile، على سبيل المثال، أطلقت قمرا تجاريا يسمى BlueBird 6، بطول 2400 قدم، أي ما يعادل حجم ملعب تنس مزدوج تقريبا، وهو ساطع لدرجة يمكن رؤيته بالعين المجردة بوضوح. ويحذر علماء
الفلك
من أن آلاف الأقمار الساطعة قد تغير شكل السماء الليلية إلى الأبد، حيث قال أحد الباحثين إن السماء تحتوي على 1000 نجم مرئي بالعين المجردة فقط، فما بالنا بإضافة 400 ألف قمر صناعي متحرك.
والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك مشروع مثير للجدل لشركة ناشئة تدعى Reflect Orbital تخطط لاستخدام أقمار مزودة بمرايا عملاقة لعكس ضوء الشمس نحو الأرض بعد غروبها، ما قد يغمر مدنا كاملة بضوء نهاري في منتصف الليل.
وعلى الرغم من أن الشركة تؤكد أن الضوء المنعكس سيكون ناعما كوهج القمر، إلا أن علماء الفلك قلقون من تأثير ذلك على الحياة البرية والبشر على حد سواء.
وهناك حاليا أكثر من 12 ألف قمر صناعي تدور حول الأرض بسرعة 17500 ميل في الساعة، ويتم إطلاق عشرات الأقمار الجديدة أسبوعيا لتوسيع تغطية الإنترنت، وهناك طلبات مقدمة لإطلاق 1.7 مليون قمر إضافي في
المستقبل
.
ولا يضر الضوء الاصطناعي ليلا البشر فقط، بل يمتد ضرره ليشمل الحيوانات أيضا، فهو يربك السلاحف البحرية الصغيرة فتدفعها نحو المناطق المأهولة بدلا من البحر، ويتسبب في نفوق أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة في المدن. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: صور الأقمار الصناعية تظهر أن الجيش الإسرائيلي يحتل ما نسبته 54% من مساحة قطاع غزة
Lebanon 24
هآرتس: صور الأقمار الصناعية تظهر أن الجيش الإسرائيلي يحتل ما نسبته 54% من مساحة قطاع غزة
09/03/2026 21:48:46
09/03/2026 21:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تنفي مصادرة الصحون اللاقطة للأقمار الصناعية من المنازل
Lebanon 24
الحكومة الإيرانية تنفي مصادرة الصحون اللاقطة للأقمار الصناعية من المنازل
09/03/2026 21:48:46
09/03/2026 21:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقعين نوويين إيرانيين قُصفا العام الماضي
Lebanon 24
صور أقمار صناعية تكشف نشاطا في موقعين نوويين إيرانيين قُصفا العام الماضي
09/03/2026 21:48:46
09/03/2026 21:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لرويترز عن صور أقمار صناعية: الجيش الإسرائيلي بنى تحصينات في مناطق قريبة من الخط الأصفر
Lebanon 24
تقرير لرويترز عن صور أقمار صناعية: الجيش الإسرائيلي بنى تحصينات في مناطق قريبة من الخط الأصفر
09/03/2026 21:48:46
09/03/2026 21:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
تكنولوجيا وعلوم
روسيا اليوم
المستقبل
بات على
الطويل
القصير
السكري
روسيا
المجر
قد يعجبك أيضاً
تحذير تقني: ذاكرات "USB" ليست مكاناً آمناً لبياناتك المهمة
Lebanon 24
تحذير تقني: ذاكرات "USB" ليست مكاناً آمناً لبياناتك المهمة
11:23 | 2026-03-09
09/03/2026 11:23:29
Lebanon 24
Lebanon 24
لتقليص ريادة "أبل".. شركة "سامسونغ" تسعى لصفقات ذكاء اصطناعي
Lebanon 24
لتقليص ريادة "أبل".. شركة "سامسونغ" تسعى لصفقات ذكاء اصطناعي
05:55 | 2026-03-09
09/03/2026 05:55:46
Lebanon 24
Lebanon 24
نفي من مسنجر MAX الروسي.. هذا ما أوضحه
Lebanon 24
نفي من مسنجر MAX الروسي.. هذا ما أوضحه
02:00 | 2026-03-09
09/03/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟
Lebanon 24
بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟
00:00 | 2026-03-09
09/03/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من البرتقالي إلى الوردي.. كيف يمكن تغيير لون آيفون 17 برو؟
Lebanon 24
من البرتقالي إلى الوردي.. كيف يمكن تغيير لون آيفون 17 برو؟
17:00 | 2026-03-08
08/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
Lebanon 24
انزال اسرائيلي في بلدة سرغايا وتحركات عند الحدود في البقاع
17:53 | 2026-03-08
08/03/2026 05:53:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نائب لبناني يظهر بـ"سترة عسكرية".. شاهدوا الفيديو
05:45 | 2026-03-09
09/03/2026 05:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
Lebanon 24
آخر خبر عن التعليم... ماذا أعلنت وزيرة التربيّة في تعميم؟
06:59 | 2026-03-09
09/03/2026 06:59:51
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
Lebanon 24
عن "اغتيال قاسم" و "حرب لبنان".. هذا ما قالته "معاريف"
04:46 | 2026-03-09
09/03/2026 04:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
Lebanon 24
توقيف "عميل" في جنوب لبنان... إليكم ما كان يقوم به
10:59 | 2026-03-09
09/03/2026 10:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:23 | 2026-03-09
تحذير تقني: ذاكرات "USB" ليست مكاناً آمناً لبياناتك المهمة
05:55 | 2026-03-09
لتقليص ريادة "أبل".. شركة "سامسونغ" تسعى لصفقات ذكاء اصطناعي
02:00 | 2026-03-09
نفي من مسنجر MAX الروسي.. هذا ما أوضحه
00:00 | 2026-03-09
بعد 6 سنوات.. ماذا تغير بين آيفون 11 و17؟
17:00 | 2026-03-08
من البرتقالي إلى الوردي.. كيف يمكن تغيير لون آيفون 17 برو؟
11:23 | 2026-03-08
ميزة جديدة في رسائل غوغل تمنع إرسال الردود الذكية عن طريق الخطأ
فيديو
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف: فقدت 60 كيلو من وزني (فيديو)
05:51 | 2026-03-09
09/03/2026 21:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية استهدفت فندق "رمادا" في الروشة
19:39 | 2026-03-07
09/03/2026 21:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
05:48 | 2026-03-07
09/03/2026 21:48:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24