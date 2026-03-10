تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
التيتانيوم وشاشات ذكية.. ملامح هاتف أبل القابل للطي تتضح
Lebanon 24
10-03-2026
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتوالى التسريبات حول مشروع "أبل" المرتقب لهاتف "آيفون" القابل للطي، حيث كشفت أحدث التقارير عن تفاصيل تصميمية مبتكرة قد تضع الجهاز في منافسة قوية مع الهواتف القابلة للطي الحالية.
ويشير التصميم المسرب إلى اعتماد "أبل" على آلية مفصلية متطورة تهدف إلى إخفاء "تجعد الشاشة" الذي يعد العيب الأبرز في هذه الفئة من الهواتف، مع توظيف مواد زجاجية مرنة فائقة النحافة تتيح طي الهاتف بشكل مسطح تماماً دون ترك فجوة بين الجزئين.
وتشير التسريبات أيضاً إلى أن الهاتف سيعتمد على هيكل من التيتانيوم خفيف الوزن، مع دمج تقنيات "
الذكاء الاصطناعي
" التي ستتولى إدارة واجهة المستخدم عند تغير وضعية الجهاز بين حالتي الطي والفتح، مما يوفر تجربة تنقل سلسة بين التطبيقات.
وعلى الرغم من غياب التأكيدات الرسمية من "أبل" حول موعد الإطلاق، إلا أن المصادر ترجح أن الشركة تركز حالياً على اختبار متانة الشاشة ومقاومتها للخدوش لضمان معايير الجودة العالية التي تشتهر بها أجهزتها، مما قد يؤخر الكشف عنه حتى العام المقبل.
