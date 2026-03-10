تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
التيتانيوم وشاشات ذكية.. ملامح هاتف أبل القابل للطي تتضح

Lebanon 24
10-03-2026 | 15:00
التيتانيوم وشاشات ذكية.. ملامح هاتف أبل القابل للطي تتضح
تتوالى التسريبات حول مشروع "أبل" المرتقب لهاتف "آيفون" القابل للطي، حيث كشفت أحدث التقارير عن تفاصيل تصميمية مبتكرة قد تضع الجهاز في منافسة قوية مع الهواتف القابلة للطي الحالية.

ويشير التصميم المسرب إلى اعتماد "أبل" على آلية مفصلية متطورة تهدف إلى إخفاء "تجعد الشاشة" الذي يعد العيب الأبرز في هذه الفئة من الهواتف، مع توظيف مواد زجاجية مرنة فائقة النحافة تتيح طي الهاتف بشكل مسطح تماماً دون ترك فجوة بين الجزئين.

وتشير التسريبات أيضاً إلى أن الهاتف سيعتمد على هيكل من التيتانيوم خفيف الوزن، مع دمج تقنيات "الذكاء الاصطناعي" التي ستتولى إدارة واجهة المستخدم عند تغير وضعية الجهاز بين حالتي الطي والفتح، مما يوفر تجربة تنقل سلسة بين التطبيقات.

وعلى الرغم من غياب التأكيدات الرسمية من "أبل" حول موعد الإطلاق، إلا أن المصادر ترجح أن الشركة تركز حالياً على اختبار متانة الشاشة ومقاومتها للخدوش لضمان معايير الجودة العالية التي تشتهر بها أجهزتها، مما قد يؤخر الكشف عنه حتى العام المقبل.

آبل تُطلق هاتفها القابل للطي "iPhone Fold" هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"أونور" تستعد لإطلاق هاتف Magic V6 القابل للطي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق ثلاثة أجهزة ذكية قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 01:46:05 Lebanon 24 Lebanon 24

