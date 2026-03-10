تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات
لا تتخلص منها! 5 استخدامات ذكية تمنح ساعتك القديمة حياة ثانية
Lebanon 24
10-03-2026
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تتسرع في التخلص من ساعتك الذكية القديمة، فهناك خمس استخدامات مبتكرة تمنحها حياة ثانية وتجعلها مفيدة حتى بعد استبدالها بجهاز أحدث.
إليكم أبرز هذه الاستخدامات:
جهاز لتتبع اللياقة البدنية
في المنزل
: يمكنك تخصيص الساعة القديمة للاستخدام أثناء التمارين الرياضية فقط، خاصة تلك التي قد تعرض ساعتك الجديدة للخدش أو التلف، مما يحافظ على عمرها الافتراضي.
- منبه مخصص و"ساعة إيقاف": استخدمها كمنبه صامت يوقظك بالاهتزاز على معصمك دون إزعاج الآخرين، أو اجعلها مخصصة لتقنيات إدارة الوقت مثل "بومودورو" أثناء العمل أو المذاكرة لتبقيك بعيداً عن تشتت الهاتف.
- جهاز مراقبة النوم: إذا كانت ساعتك الجديدة تفتقر إلى الراحة عند ارتدائها أثناء النوم، يمكنك استخدام الساعة القديمة لمراقبة جودة نومك، حيث توفر معظم الساعات الذكية تحليلاً دقيقاً لدورات النوم ومعدل ضربات القلب ليلاً.
- أداة للتحكم في الأجهزة الذكية: يمكنك ضبطها كـ "جهاز تحكم عن بعد" مخصص للأجهزة المنزلية الذكية، مثل الإضاءة أو مشغل الموسيقى، مما يتيح لك
التحكم في
بيئتك دون الحاجة للبحث عن هاتفك.
- هدية أو جهاز تعليمي للأطفال: تعد الساعة الذكية القديمة وسيلة ممتازة لتعليم الأطفال أهمية الوقت أو تتبع نشاطهم البدني اليومي، دون القلق من تضرر جهاز باهظ الثمن، كما يمكن ربطها بهاتف أولي لتعويدهم على استخدام التكنولوجيا بمسؤولية.
