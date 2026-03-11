تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
غوغل تراهن على "بطارية الصدأ".. مليار دولار لتغذية مراكز الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
11-03-2026
|
04:45
photos
استثمرت "
غوغل
" مليار دولار في مشروع بطاريات حديدية-هوائية عبر شركة Form Energy، في خطوة تستهدف تأمين طاقة مستقرة وطويلة الأمد لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.
وتتميز هذه البطاريات بقدرتها على توليد 300 ميغاواط من الكهرباء لمدة تصل إلى 100 ساعة متواصلة، مع اعتمادها على ما يُعرف بـ"الصدأ العكسي"، حيث يتفاعل الحديد مع الأكسجين لتوليد الطاقة ثم يعود إلى حالته الأصلية عند إعادة الشحن.
وتتفوق هذه التقنية على بطاريات الليثيوم بفترة تشغيل أطول وكلفة أقل ومستوى أمان أعلى، فيما يُنظر إلى المشروع على أنه خطوة مهمة لدعم
الطاقة المتجددة
وتوفير الكهرباء بشكل أكثر استقراراً لمراكز البيانات الضخمة. (العربية)
