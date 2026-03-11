تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

إليكم الهاتف المنافس الجديد من سامسونغ

Lebanon 24
11-03-2026 | 08:36
A-
A+
إليكم الهاتف المنافس الجديد من سامسونغ
إليكم الهاتف المنافس الجديد من سامسونغ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت سامسونغ بالترويج لهاتفها الجديد galaxy M17e الذي جهزته بمواصفات جيدة وستطرحه قريبا بسعر منافس.
 
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (167.4/77.4/8.2) ملم، وزنه 199 غ.

شاشته أتت PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 262 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 800 nits، وحميت بزجاج متين مضاد للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/126 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شارح microSDXC.
 
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكل، فيها عدسة بفتحة f/2.0 للتصوير العريض.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وستطرحه سامسونغ بأسعار منافسة تبدأ من 150 يورو تقريبا. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامسونغ تستعد لمنافسة Ray-Ban Meta بنظارات ذكية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أبرز مواصفات الهاتف الجديد من vivo
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
Realme تتحدى سامسونغ بهاتفها الجديد
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد قابل للطي سيُنافس سامسونغ.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 16:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

galaxy

سامسون

روسيا

ابيكس

سوميا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:27 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2026-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2026-03-11
Lebanon24
04:45 | 2026-03-11
Lebanon24
01:27 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
Lebanon24
17:00 | 2026-03-10
Lebanon24
15:00 | 2026-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24