20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
تكنولوجيا وعلوم
إليكم الهاتف المنافس الجديد من سامسونغ
Lebanon 24
11-03-2026
|
08:36
بدأت
سامسونغ
بالترويج لهاتفها الجديد
galaxy
M17e الذي جهزته بمواصفات جيدة وستطرحه قريبا بسعر منافس.
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (167.4/77.4/8.2) ملم، وزنه 199 غ.
شاشته أتت PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (720/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 262 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 800 nits، وحميت بزجاج متين مضاد للصدمات والخدوش.
ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/126 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شارح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكل، فيها عدسة بفتحة f/2.0 للتصوير العريض.
حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وستطرحه سامسونغ بأسعار منافسة تبدأ من 150
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
