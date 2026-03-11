غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

كشف فريق الأبحاث الأمنية التابع لشركة عن وجود ثغرة خطيرة في نظام تشغيل هواتف آيفون، يمكن أن تُستغل من قبل جهات خبيثة للوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة.



وحذّر باحثو الأمن السيبراني لدى غوغل مستخدمي هواتف آيفون من الثغرة، داعين إلى تحديث أجهزتهم بشكل عاجل لتفادي التعرض للاختراق.



وتشير التقارير إلى أن المهاجمين استهدفوا مستخدمين محددين باستخدام أدوات متقدمة، ما يوحي بأن الجهات المسؤولة عن الهجمات تمتلك قدرات تقنية عالية وربما ترتبط بجهات تجسس أو شركات متخصصة في المراقبة الرقمية.



ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات في ، حيث يشهد الفضاء السيبراني نشاطًا متزايدًا للهجمات الرقمية المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية.



وتشمل المخاطر المحتملة سرقة معلومات مالية وشخصية دون علم المستخدمين، ما يجعل تحديث الأجهزة واتخاذ إجراءات أمنية إضافية ضرورة ملحة.



أوضحت التحقيقات أن تمكنوا من استغلال هذه الثغرة للوصول إلى بيانات مالية، مثل معلومات الدفع والتفاصيل المرتبطة بالحسابات المصرفية، إضافة إلى بيانات شخصية مخزنة على الهاتف.



ويُعتقد أن الهجوم يعتمد على تقنيات متطورة تسمح بتجاوز بعض أنظمة الحماية التقليدية في الهواتف الذكية، ما يجعل المستخدم غير مدرك بأن جهازه تعرض للاختراق.



ويرى خبراء الأمن السيبراني أن مثل هذه الهجمات غالبًا ما تُستخدم في عمليات التجسس الرقمي أو الاحتيال المالي، خاصة عندما تكون موجهة نحو أهداف محددة.



في أعقاب اكتشاف الثغرة، سارعت إلى إصدار تحديث أمني جديد لنظام iOS لمعالجة المشكلة وسد الثغرة التي استغلها المهاجمون.



ودعت الشركة جميع مستخدمي آيفون إلى تثبيت التحديث فور توفره، مؤكدة أن التحديثات الأمنية تعد الأول ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة.



يشير خبراء الأمن الرقمي إلى أن النزاعات السياسية والعسكرية غالبًا ما تترافق مع ارتفاع في وتيرة الهجمات السيبرانية. وفي ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، تزداد المخاوف من استخدام الهجمات الرقمية كأداة للتجسس أو لجمع المعلومات الحساسة.



ويؤكد الباحثون أن تحديث الأجهزة والبرمجيات بانتظام يعد من أهم الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لحماية بياناتهم الشخصية من الاختراق. (ارم نيوز)

