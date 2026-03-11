تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين

Lebanon 24
11-03-2026 | 10:24
A-
A+

غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين
غوغل تحذر من ثغرة خطيرة في آيفون تهدد بيانات المستخدمين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف فريق الأبحاث الأمنية التابع لشركة غوغل عن وجود ثغرة خطيرة في نظام تشغيل هواتف آيفون، يمكن أن تُستغل من قبل جهات خبيثة للوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة.

وحذّر باحثو الأمن السيبراني لدى غوغل مستخدمي هواتف آيفون من الثغرة، داعين إلى تحديث أجهزتهم بشكل عاجل لتفادي التعرض للاختراق.

وتشير التقارير إلى أن المهاجمين استهدفوا مستخدمين محددين باستخدام أدوات متقدمة، ما يوحي بأن الجهات المسؤولة عن الهجمات تمتلك قدرات تقنية عالية وربما ترتبط بجهات تجسس أو شركات متخصصة في المراقبة الرقمية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث يشهد الفضاء السيبراني نشاطًا متزايدًا للهجمات الرقمية المرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية.

وتشمل المخاطر المحتملة سرقة معلومات مالية وشخصية دون علم المستخدمين، ما يجعل تحديث الأجهزة واتخاذ إجراءات أمنية إضافية ضرورة ملحة.

أوضحت التحقيقات أن القراصنة تمكنوا من استغلال هذه الثغرة للوصول إلى بيانات مالية، مثل معلومات الدفع والتفاصيل المرتبطة بالحسابات المصرفية، إضافة إلى بيانات شخصية مخزنة على الهاتف.

ويُعتقد أن الهجوم يعتمد على تقنيات متطورة تسمح بتجاوز بعض أنظمة الحماية التقليدية في الهواتف الذكية، ما يجعل المستخدم غير مدرك بأن جهازه تعرض للاختراق.

ويرى خبراء الأمن السيبراني أن مثل هذه الهجمات غالبًا ما تُستخدم في عمليات التجسس الرقمي أو الاحتيال المالي، خاصة عندما تكون موجهة نحو أهداف محددة.

في أعقاب اكتشاف الثغرة، سارعت شركة أبل إلى إصدار تحديث أمني جديد لنظام iOS لمعالجة المشكلة وسد الثغرة التي استغلها المهاجمون.

ودعت الشركة جميع مستخدمي آيفون إلى تثبيت التحديث فور توفره، مؤكدة أن التحديثات الأمنية تعد خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية المتطورة.

يشير خبراء الأمن الرقمي إلى أن النزاعات السياسية والعسكرية غالبًا ما تترافق مع ارتفاع في وتيرة الهجمات السيبرانية. وفي ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، تزداد المخاوف من استخدام الهجمات الرقمية كأداة للتجسس أو لجمع المعلومات الحساسة.

ويؤكد الباحثون أن تحديث الأجهزة والبرمجيات بانتظام يعد من أهم الخطوات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها لحماية بياناتهم الشخصية من الاختراق. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبل تحذر: ثغرة خطيرة في Safari تهدد مئات الملايين من أجهزة iPhone وiPad
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير لمستخدمي "آيفون"..احتيال جديد يهدد بسرقة بياناتكم!
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير أمني عاجل من أبل لمستخدمي آيفون
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم التحسينات… مستخدمو آيفون يفضّلون خرائط غوغل على أبل
lebanon 24
Lebanon24
11/03/2026 21:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

خط الدفاع

القراصنة

شركة أبل

ارم نيوز

فادي ال

براني

دمين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-03-11
Lebanon24
08:36 | 2026-03-11
Lebanon24
05:08 | 2026-03-11
Lebanon24
04:45 | 2026-03-11
Lebanon24
01:27 | 2026-03-11
Lebanon24
00:00 | 2026-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24