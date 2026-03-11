تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم

مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي

Lebanon 24
11-03-2026 | 16:28
مايكروسوفت تعتمد على تقنيات أنثروبيك لتعزيز Copilot بوكلاء ذكاء اصطناعي
تعتزم شركة مايكروسوفت إضافة تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أنثروبيك إلى خدمة Copilot التابعة لها، في خطوة تستهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على الوكلاء الذكيين المستقلين، وذلك بعد أسابيع من إطلاق أدوات جديدة للشركة الناشئة أثارت موجة بيع في أسهم شركات البرمجيات.

وكشفت مايكروسوفت يوم الاثنين عن أداة Copilot Cowork، وهي أداة تستند إلى خدمة Claude Cowork التي طورتها أنثروبيك، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وادي السيليكون بفضل قدرتها على تنفيذ مهام معقدة مثل إنشاء التطبيقات، وبناء جداول البيانات، وتنظيم كميات كبيرة من البيانات مع قدر محدود من الإشراف البشري.

مايكروسوفت تراهن على علاقتها الطويلة
وتراهن مايكروسوفت على علاقاتها الطويلة مع عملاء الشركات وتركيزها على الأمان وضوابط البيانات لجذب الشركات الراغبة في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكنها في الوقت نفسه تتخوف من نشر هذه التقنيات دون ضمانات كافية.

وقال جاريد سباتارو، المسؤول عن مبادرات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل لدى مايكروسوفت، إن الشركة تعمل فقط داخل بيئة سحابية وتعمل نيابة عن المستخدم، وهو ما يسمح بمعرفة المعلومات التي يمكن للأداة الوصول إليها بدقة.

وأضاف أن خدمة Cloud Cowork تعمل محليًا فقط على الجهاز، وهو ما يجعل العديد من الشركات تشعر بعدم الارتياح تجاهها، مشيرًا إلى أن نهج مايكروسوفت مختلف في هذا الإطار.

ويأتي إطلاق الأداة بعد أسابيع من إعلان أنثروبيك عن أدوات جديدة لنموذج Claude، الأمر الذي زاد مخاوف المستثمرين بشأن التهديد الذي قد تشكله وكلاء الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات التقليدية، ما أدى إلى موجة بيع في القطاع، حيث تراجعت أسهم مايكروسوفت نفسها بنحو 9% خلال فبراير.

وأوضحت مايكروسوفت أن أداة Copilot Cowork تخضع حاليًا للاختبار، على أن تصبح متاحة للمستخدمين ضمن برنامج الوصول المبكر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولم تكشف الشركة عن الأسعار، لكنها أشارت إلى أن بعض الاستخدامات ستكون ضمن اشتراك M365 Copilot للشركات البالغ 30 دولارًا للمستخدم شهريًا، مع إمكانية شراء استخدامات إضافية.

كما أعلنت مايكروسوفت إتاحة أحدث نماذج Claude Sonnet من أنثروبيك لمستخدمي M365 Copilot، بعد أن كانت الخدمة تعتمد سابقًا فقط على نماذج GPT التابعة لشركة OpenAI.

وتعكس هذه الخطوة تعميق علاقات مايكروسوفت مع أنثروبيك، في وقت يتساءل فيه المستثمرون عن مدى اعتماد الشركة على OpenAI، التي تمثل نحو 45% من عقود الأعمال المستقبلية لخدمات الحوسبة السحابية لدى مايكروسوفت. (اليوم السابع)
 
